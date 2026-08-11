Wegen Großbaustelle: Ortsdurchfahrt Wettmannstätten gesperrt

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Wettmannstätten hat begonnen. Bis voraussichtlich Mitte November bleibt die L 639 für den Durchzugsverkehr gesperrt.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Wettmannstätten hat begonnen. Bis voraussichtlich Mitte November bleibt die L 639 für den Durchzugsverkehr gesperrt.

„Auf einer Länge von knapp einem Kilometer wird die Ortsdurchfahrt saniert. Das 1,5-Millionen-Euro-Projekt, zu dem die Marktgemeinde in etwa 400.000 Euro beisteuert, beinhaltet die Sanierung der Fahrbahn, der Gehsteige und der Entwässerung. Bis voraussichtlich Mitte November sollte dann die Ortsdurchfahrt in neuem Glanz erstrahlen, aber diesbezüglich sind wir natürlich auch immer von der Witterung abhängig”, erklärt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Anrainerverkehr wird aufrechterhalten

Der Durchzugsverkehr wird über die L 303 (Predingerstraße) und die L 601 (Schröttenstraße) umgeleitet. Michael Sauermoser von der Baubezirksleitung Südweststeiermark: „Sämtliche Arbeiten im Abschnitt zwischen dem Wohnhäuser- und dem Siedlungsweg erfolgen abschnittsweise unter Aufrechterhaltung des Anrainerverkehrs. Die Zufahrt zu öffentlichen Gebäuden, Betrieben, Geschäften und für Anrainer wird zumindest von einer Seite möglich sein.”