Nach Sanierung: TDE-Unternehmen ist ist erneut pleite

Die TDE Equipment and Manufacturing GmbH mit Sitz in Niklasdorf ist erneut insolvent. Das Landesgericht Leoben eröffnete am Dienstag auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren über das Unternehmen. Ein genauer Überblick über die Vermögenslage muss laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) erst erstellt werden.

Bereits 2025 insolvent

Für die TDE Equipment and Manufacturing GmbH ist es nicht das erste Insolvenzverfahren: Bereits am 22. Oktober 2025 wurde über das Unternehmen ein Verfahren eröffnet. Damals war die Firma in der Forschung, Herstellung und Entwicklung von Geräten und Komponenten für die Erdölindustrie tätig. Im Zuge des damaligen Verfahrens wurde der Unternehmensgegenstand auf die Forschung eingeschränkt. Gleichzeitig wurde der Personalstand von ursprünglich 22 auf elf Beschäftigte reduziert. Die Verbindlichkeiten beliefen sich laut AKV damals auf rund 2,5 Millionen Euro. Mit den Gläubigern wurde schließlich ein 20-prozentiger Sanierungsplan abgeschlossen. Die vereinbarte Quote wurde laut AKV in Form einer Barquote ausbezahlt. Das Insolvenzverfahren wurde anschließend im März 2026 aufgehoben.

Nun neuerliches Konkursverfahren

Nur wenige Monate später steht das Unternehmen nun erneut vor einem Insolvenzverfahren. Da dieses Mal ein Gläubiger den Antrag stellte, müsse zunächst ein genauer Vermögensüberblick geschaffen werden, erklärt der AKV. Die handelsrechtliche Geschäftsführung liegt bei Dr. Gerhard Thonhauser. Alleingesellschafterin der TDE Equipment and Manufacturing GmbH ist die TDE Digital GmbH mit Sitz in Leoben.

Mehrere TDE-Gesellschaften betroffen

Auch die TDE Digital GmbH befindet sich bereits in einem Insolvenzverfahren. Über deren Vermögen wurde am 30. April 2026 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben eröffnet. Dieses Verfahren ist laut AKV noch anhängig. Am selben Tag wurden zudem Insolvenzverfahren über zwei weitere Gesellschaften des Konzerns eröffnet: die TDE Thonhauser Data Engineering GmbH sowie die TDE Energy GmbH. Bereits Ende April hatte der AKV darüber informiert, dass durch die damaligen Insolvenzen 54 Beschäftigte betroffen waren. Die Verbindlichkeiten der drei damals insolvent gewordenen Gesellschaften wurden – ohne Konzernverbindlichkeiten – mit rund 9,5 Millionen Euro angegeben. Wie hoch die Verbindlichkeiten und das Vermögen der nun erneut insolventen TDE Equipment and Manufacturing GmbH sind, soll im aktuellen Verfahren erst erhoben werden