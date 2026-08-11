Landesdirektorin: Sigrid Hroch übernimmt ORF Steiermark

Die Entscheidung ist gefallen: Sigrid Hroch wird neue Landesdirektorin des ORF-Landesstudios Steiermark. Der ORF-Stiftungsrat hat die langjährige ORF-Mitarbeiterin am Dienstag, dem 11. August 2026, offiziell bestellt. Sie folgt damit auf Gerhard Koch, der sich nicht erneut für die Funktion beworben hatte. Bereits im Vorfeld hatte der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig Hroch sie für die Leitung des Landesstudios vorgeschlagen. Mit der Entscheidung des Stiftungsrats ist ihre Bestellung nun fix.

„Höhepunkt meiner bald 40-jährigen Berufslaufbahn“

Hroch selbst zeigte sich nach ihrer Bestellung erfreut. „Ich freue mich sehr über die Bestellung zur Landesdirektorin als Höhepunkt meiner bald 40-jährigen Berufslaufbahn im ORF Steiermark“, erklärt sie. Ihr Ziel sei es, das Landesstudio gemeinsam mit dem Team „als führende, regionale Medienplattform zu festigen“. Dabei wolle sie den öffentlich-rechtlichen Auftrag in den Mittelpunkt stellen: „Nah bei den Menschen, verlässlich in der Information und innovativ in der Umsetzung.“ Der ORF Steiermark solle dabei weiterhin „der mediale Nahversorger der Menschen in der Steiermark bleiben“ und gleichzeitig digital zukunftsfit werden.

Seit 1987 beim ORF Steiermark

Die gebürtige Leobenerin wurde am 17. Dezember 1966 geboren und arbeitet seit 1987 beim ORF Steiermark. Seit 2008 ist sie Programmchefin von Radio Steiermark. In ihrer bisherigen Laufbahn war Hroch in zahlreichen Bereichen des Radio- und TV-Programms tätig. Sie arbeitete unter anderem als Redakteurin, Moderatorin, TV-Sendungsverantwortliche, Radio-Chefin vom Dienst und Flächenverantwortliche. Als Fernsehjournalistin war sie auch beim Start von „Steiermark heute“ beteiligt. Zu weiteren Stationen ihrer Karriere zählen die Berichterstattung über den Slowenienkrieg, die Live-Konzertreihe „Rock Weiß Grün“ sowie die Entwicklung des Musiktalente-Förderprogramms „Take your chance“. Außerdem war sie für zahlreiche Sondersendungen zu Wahlen und Großereignissen verantwortlich.

Seit 2013 Präsidentin des Steirischen Presseclubs

Neben ihrer Tätigkeit beim ORF engagiert sich Hroch auch im Steirischen Presseclub. Seit 2013 ist sie ehrenamtlich dessen Präsidentin. Nun übernimmt sie die Führung des ORF-Landesstudios Steiermark und damit eine der zentralen Medienfunktionen des Landes. Hroch ist Mutter von zwei Söhnen und kann auf knapp vier Jahrzehnte Erfahrung im steirischen ORF-Landesstudio zurückblicken.