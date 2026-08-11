Traktor stürzt Böschung hinab: Jugendlicher verletzt

Ein Kleintraktor stürzte im Bad Ausseer Ortsteil Reitern rund fünf Meter über eine Böschung. Der jugendliche Lenker wurde dabei vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.

Ein dramatischer Unfall ereignete sich im Ausseerland. Im Ortsgebiet von Reitern, Gemeinde Bad Aussee, stürzte ein Kleintraktor samt Lenker über eine rund fünf Meter hohe Böschung. Der jugendliche Lenker wurde dabei vom Fahrzeug erfasst und kam im Abhang zum Liegen.

Verletzter über Böschung gerettet

Die Einsatzkräfte versorgten den verletzten Jugendlichen zunächst an der Unfallstelle. Anschließend musste er über die steile Böschung gerettet werden. Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche mit dem Notarzthubschrauber C14 in ein Landeskrankenhaus geflogen. Über die Schwere seiner Verletzungen lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Feuerwehren bergen Kleintraktor

Nach der Rettung des Verletzten machten sich die Einsatzkräfte an die Bergung des Kleintraktors. Dafür standen die FF Reitern als örtlich zuständige Feuerwehr sowie die FF Bad Aussee im Einsatz. Neben den Feuerwehren waren auch das Rote Kreuz Bad Aussee, das NEF Ausseerland, die Polizei Bad Aussee und der Notarzthubschrauber C14 an dem Einsatz beteiligt.