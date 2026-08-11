Nach tragischem Unfall: Feuerwehr sagt Veranstaltung ab

Nach dem tragischen Unfalltod ihres Kameraden Florian O. hat die Freiwillige Feuerwehr Markt Stallhofen eine Veranstaltung abgesagt. Der für 30. August 2026 geplante Frühschoppen wird heuer nicht stattfinden. Die Feuerwehr teilte die Entscheidung auf ihren Social-Media-Kanälen mit. „Auf Grund des tragischen Unfalls unseres Kameraden Florian O. wird unser Frühschoppen heuer nicht stattfinden“, heißt es in der Mitteilung.

Gedanken bei Familie und Freunden

Im Mittelpunkt stehen für die Feuerwehr in diesen schweren Tagen die Angehörigen des Verstorbenen. „Unsere Gedanken sind bei seinen Eltern, seinen Verwandten und Freunden, die dieser Tage durch schwere Stunden gehen müssen“, schreibt die FF Markt Stallhofen. Den Hinterbliebenen wünsche man „die Kraft und die Zuversicht, um diesen großen Verlust zu bewältigen“. Die Feuerwehr verzichtet damit auf das traditionelle Fest am 30. August und steht stattdessen in diesen Tagen in Gedanken bei der Familie und den Freunden ihres verstorbenen Kameraden.