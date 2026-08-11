„Schwerer familiärer Verlust“: Beliebtes Gasthaus bleibt vorerst zu

Ein schwerer Verlust trifft die Familie hinter dem Popp’n Angerl in Tauplitz. Das beliebte Gasthaus im Salzkammergut bleibt deshalb bis auf Weiteres geschlossen.

Traurige Nachrichten aus dem Salzkammergut: Das Lokal Popp’n Angerl in Tauplitz bleibt nach einem schweren familiären Verlust bis auf Weiteres geschlossen. Die Betreiberfamilie teilte die Nachricht mit emotionalen Worten mit und bittet Gäste und Freunde in dieser schweren Zeit um Verständnis. Bereits zuvor hatte das Lokal bekannt gegeben, vorübergehend seine Türen zu schließen. Nun wurde der Grund für die Ausnahmesituation öffentlich gemacht.

„Unsere liebe Ehefrau, Mama und Oma“

In einer persönlichen Nachricht richtet sich die Familie an ihre Gäste und Freunde: „Heute müssen wir euch leider mitteilen, dass unsere liebe Ehefrau, Mama und Oma uns nun vorausgegangen ist.“ Die Verstorbene habe eine besondere Verbindung zum Popp’n Angerl gehabt. Das Gasthaus sei für sie „weit mehr als ein Gasthaus“ gewesen, schreiben die Angehörigen. „Es war ihr Zuhause, ihr Lebenswerk und ein Ort, an dem sie Menschen zusammengebracht und mit ihnen gelacht hat“, heißt es in dem emotionalen Statement.

Gasthaus bleibt vorerst geschlossen

In den kommenden Tagen und Wochen möchte die Familie gemeinsam Abschied nehmen. „In dieser schweren Zeit brauchen wir als Familie Zeit, um Abschied zu nehmen und zusammenzustehen“, erklären die Angehörigen. Aus diesem Grund bleibt das Popp’n Angerl bis auf Weiteres geschlossen. Wann das Gasthaus wieder öffnen wird, steht derzeit noch nicht fest.

Dank an Gäste und Freunde

Gleichzeitig richtet die Familie ihren Dank an die Menschen, die dem Lokal über die Jahre verbunden waren. Sie bedankt sich für „die vielen schönen gemeinsamen Momente, eure Treue und eure Anteilnahme“. Wann das Popp’n Angerl wieder seine Türen öffnet, will die Familie zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben: „Wir melden uns, sobald wir wieder für euch da sind.“ Bis dahin steht für die Familie jedoch der gemeinsame Abschied von ihrer geliebten Ehefrau, Mama und Oma im Mittelpunkt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 21:08 Uhr aktualisiert