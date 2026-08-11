Freie Sicht auf Sonnenfinsternis? So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in der Steiermark vielerorts sonnig und trocken. Zum Abend hin klart es zunehmend auf, damit könnte die Sonnenfinsternis zum Sonnenuntergang regional gut zu sehen sein.

„Am Mittwoch sorgt hoher Luftdruck für vielfach sonniges und meist trockenes Wetter. Die Luftmasse wird allgemein trockener und es wird spürbar weniger schwül. Entstehende Quellwolken am Nachmittag bleiben abseits des westlichen Berglands ohne Folgen“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Sonnenfinsternis könnte am Mittwoch gut zu sehen sein

Bezüglich des Himmelsspektakels, welches am Mittwoch zu sehen sein wird, haben die Experten gute Nachrichten: „Zum Abend hin klart es zunehmend auf, die Sonnenfinsternis sollte dann zum Sonnenuntergang regional gut zu sehen sein.“ Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 12 und 18 Grad, am Nachmittag werden bis zu 31 Grad erwartet.