Nach Schlaganfall: So geht es Paldauer-Sänger Didi Ganshofer

Seit mehr als einem Jahr steht Didi Ganshofer nicht mehr regelmäßig mit den Paldauern auf der Bühne. Der 65-jährige Sänger hatte im Juni 2025 während eines Urlaubs einen Schlaganfall erlitten. Seither konzentriert er sich auf seine Genesung und befindet sich weiterhin in Rehabilitation. Die steirische Erfolgsband tritt deshalb derzeit ohne ihren Frontmann auf. Bei einem Gespräch mit Andy Borg wurde nun bekannt, dass Ganshofer trotz seiner Abwesenheit weiterhin eine wichtige Rolle innerhalb der Gruppe spielt.

„Gefühlsmäßig immer im Mittelpunkt“

Beim „Sommerspaß mit Andy Borg“ wurde die Situation des Sängers thematisiert. Ein Bandmitglied betonte, dass Ganshofer zwar derzeit nicht gemeinsam mit den Paldauern auftreten könne, für die Gruppe aber keineswegs in den Hintergrund gerückt sei. Er sei „gefühlsmäßig immer im Mittelpunkt“, erklärte der Bandkollege. Gleichzeitig hoffe die Gruppe darauf, dass der 65-Jährige möglichst bald wieder zu seinen Musikerkollegen stoßen kann. Auch seine Leidenschaft für die Bühne wurde dabei hervorgehoben. Für Ganshofer sei es stets darum gegangen, Menschen mit seiner Musik Freude zu bereiten und sie zu unterhalten. Gerade deshalb sei es für ihn besonders schwer, derzeit nicht selbst auftreten zu können.

Emotionale Rückkehr in Graz

Inzwischen gab es allerdings einen kleinen Lichtblick für den Sänger und seine Fans. Beim „Paldauer Open Flair“ am Grazer Schlossberg trat Ganshofer kürzlich wieder gemeinsam mit der Band vor Publikum auf. Dabei stand er zwar nur kurz auf der Bühne und war auf einen Gehstock angewiesen, dennoch sorgte sein Auftritt für einen emotionalen Moment. Das Publikum begrüßte den Sänger mit großem Applaus und machte deutlich, wie sehr er vermisst wird. Bereits im Dezember 2025 hatte Ganshofer bei einem Konzert der Paldauer im Schweizer Thun einen kurzen Überraschungsauftritt absolviert. Der jüngste Auftritt in Graz war nun ein weiterer Schritt zurück ins Rampenlicht.

Wann kommt Ganshofer zurück?

Ein vollständiges Comeback ist derzeit noch nicht angekündigt. Die Paldauer hoffen weiterhin darauf, dass Ganshofer seine gesundheitliche Erholung fortsetzen und irgendwann wieder regelmäßig mit der Band auftreten kann. Bis dahin steht die Gruppe ohne ihren langjährigen Sänger auf der Bühne.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 21:39 Uhr aktualisiert