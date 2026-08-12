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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau auf einem E-Scooter und ein Polizeiauto.
Im Bezirk Leoben kam es gestern Abend zu einem schweren Unfall.
Kraubath an der Mur
12/08/2026
Bei Abbiegemanöver

Alko-Fahrt auf E-Scooter endet für 45-Jährige mit schweren Verletzungen

Eine 45-jährige Frau kam Dienstagabend, 11. August 2026, mit ihrem E-Scooter zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Die Frau war alkoholisiert.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Gegen 18.30 Uhr beabsichtigte die 45-Jährige, mit ihrem E-Scooter von der Dorfstraße rechts in Richtung Kirchplatz einzubiegen. Bei diesem Abbiegemanöver kam die Frau ohne Fremdbeteiligung zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit.

Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung vor Ort brachte das Rote Kreuz die Verunfallte in das Landeskrankenhaus Leoben. Ein dort von der Polizei durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung der Lenkerin, heißt es abschließend vonseiten der Beamten.

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