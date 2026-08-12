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Bild auf 5min.at zeigt einen Krankenwagen beim LKH Graz.
Die Frau wurde verletzt, die L259 war knapp drei Stunden gesperrt.
Halbenrain
12/08/2026
Verletzt

Nächster Alko-Unfall: Autofahrerin rammt LKW – Fahrer eilte ihr zu Hilfe

Eine 71-jährige Autofahrerin geriet Dienstagnachmittag, 11. August 2026, vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem LKW zusammen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(200 Wörter)
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Kurz nach 16 Uhr war die 71-Jährige mit ihrem Auto auf der L259 von Klöch kommend in Fahrtrichtung Hürth unterwegs. Dabei geriet sie im Ortsgebiet Hürth auf die linke Fahrbahnseite. Ein entgegenkommender, 52-jähriger Lkw-Lenker konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Wagen wurde weggeschleudert

Das Fahrzeug prallte seitlich gegen die Fahrerseite des LKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto mit erheblichem Sachschaden einige Meter weit weggeschleudert. Der LKW kam quer über die gesamte Fahrbahn ragend zum Stillstand, teilt die Polizei mit.

LKW-Fahrer eilte Frau zu Hilfe

Der 52-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Er stieg unmittelbar nach dem Zusammenstoß aus und eilte der Verunfallten zur Hilfe. Da die Fahrertür des Autos klemmte, half er der 71-Jährigen über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten Rettungskräfte die Frau mit Verletzungen in das Landeskrankenhaus Feldbach, so vonseiten der Beamten.

Alkotest ergab mittelgradige Alkoholisierung

Ein mit der Autofahrerin durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die L259 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, heißt es abschließend.

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