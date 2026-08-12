Hitze am Bau: Gewerkschaft fordert Start ab 5 Uhr

Vor dem steirischen Hitzegipfel am 20. August macht die Gewerkschaft BAU-HOLZ Druck: Bei großer Hitze sollen Bauarbeiter früher beginnen können und Betriebe für Arbeitsunterbrechungen keine Pönalen zahlen.

Wenn die Temperaturen auf steirischen Baustellen auf 30 oder 35 Grad und mehr steigen, können Bauarbeiter der Hitze kaum ausweichen. Genau deshalb fordert die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) vor dem angekündigten Hitzegipfel der Landesregierung konkrete Maßnahmen. Der Arbeitnehmerschutz müsse an die Folgen des Klimawandels angepasst werden. GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch stellt dabei die Gesundheit der Beschäftigten in den Mittelpunkt. „Die Gesundheit der Beschäftigten muss über jedem Fertigstellungstermin stehen“, sagt Muchitsch.

Früher starten

Eine Forderung betrifft den Arbeitsbeginn an besonders heißen Tagen. Wenn für den Nachmittag 35 Grad und mehr vorhergesagt werden, sollen Baustellen in der gesamten Steiermark bereits ab 5 Uhr starten können. Damit könnten mehr Arbeiten in die kühleren Morgenstunden verlegt werden. Der steirische GBH-Landesgeschäftsführer Andreas Linke erklärt dazu: „Jede Stunde, die wir aus der größten Tageshitze in die kühleren Morgenstunden verlegen können, hilft unseren Kolleg auf den Baustellen“. Die Regelung soll laut GBH steiermarkweit einheitlich gelten.

Keine Pönalen

Gleichzeitig nimmt die Gewerkschaft Bauaufträge im Einflussbereich des Landes ins Visier. Betriebe sollen laut GBH keine Pönalen zahlen müssen, wenn sie Arbeiten wegen großer Hitze unterbrechen oder Arbeitszeiten zum Schutz ihrer Beschäftigten anpassen. Muchitsch fordert, Hitzeschutz bereits bei Ausschreibungen und Bauzeitplänen zu berücksichtigen. Firmen, die ihre Beschäftigten schützen, dürften dadurch keinen wirtschaftlichen Nachteil haben. Das Land habe bei eigenen und landesnahen Bauprojekten die Möglichkeit, entsprechende Vorgaben umzusetzen.

Gewerkschaft will beim Hitzegipfel vertreten sein

Die Gewerkschaft will zudem selbst beim Hitzegipfel vertreten sein. Als Interessenvertretung der Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter bringe sie Erfahrungen und Wissen direkt von den Baustellen mit. Der steirische GBH-Landesvorsitzende Christian Supper fordert deshalb, die Beschäftigtenvertretung in die Gespräche einzubinden. Zugleich verweist er darauf, dass unterschiedliche Regeln je nach Gemeinde vermieden werden sollen. Eine einheitliche Lösung soll für Beschäftigte, Betriebe und Auftraggeber Klarheit schaffen.

„Kein Bautermin darf wichtiger sein als die Gesundheit der Beschäftigten“

Für die GBH reichen Gespräche allein nicht aus – der Hitzegipfel soll konkrete Ergebnisse bringen. Zwei Maßnahmen stehen für die Gewerkschaft besonders im Vordergrund: keine Pönalen bei hitzebedingten Arbeitsunterbrechungen und ein möglicher Arbeitsbeginn ab 5 Uhr bei großer Hitze. Muchitsch richtet dabei eine klare Botschaft an Auftraggeber, die auf Bauzeiten drängen. „Kein Bautermin darf wichtiger sein als die Gesundheit der Beschäftigten. Bei 35 Grad und mehr körperlich schwer zu arbeiten, ist unmenschlich.“ Die GBH sieht das Land Steiermark nun in der Lage, bei eigenen und landesnahen Projekten mit entsprechenden Regeln voranzugehen.