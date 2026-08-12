Rückreisewelle rollt an: Hier droht in der Steiermark Stau

Auf der A2 und A9 könnte es am Wochenende eng werden: Der ÖAMTC erwartet starken Rückreiseverkehr. Besonders Modriach, Packsattel, Gleinalmtunnel und Spielfeld stehen im Fokus.

Wer am Wochenende durch die Steiermark fährt, sollte mehr Zeit einplanen. Der ÖAMTC erwartet auf Österreichs Nord-Süd-Verbindungen erneut sehr starken Reiseverkehr. Grund dafür ist unter anderem das Ende der Sommerferien in sieben deutschen Bundesländern sowie in den Niederlanden. Damit verlagert sich der Verkehr zunehmend Richtung Heimat. Zu den besonders belasteten Transitrouten zählt auch die Steiermark.

A2 und A9 im Fokus

Auf der Süd Autobahn (A2) könnte vor allem der Baustellenbereich zwischen Modriach und dem Packsattel zum Nadelöhr werden. Auf der Pyhrn Autobahn (A9) nennt der ÖAMTC den Bosruck- und den Gleinalmtunnel als mögliche Staupunkte. Auch an der Grenze bei Spielfeld wird mit starkem Verkehrsaufkommen gerechnet. Wer hier unterwegs ist, könnte also schneller auf die Bremse als ans Ziel kommen. Auch außerhalb der Steiermark werden zahlreiche wichtige Reiserouten stark belastet sein.

Ferragosto bremst

Zusätzlichen Druck bringt das Wochenende in Italien. Rund um Mariä Himmelfahrt am 15. August sorgt Ferragosto jedes Jahr für eine landesweite Urlaubswelle. Besonders auf den Straßen in Richtung Küste rechnet der ÖAMTC mit starkem Verkehr und Verzögerungen. Gleichzeitig schließen rund um den Feiertag viele Betriebe – darunter auch Autowerkstätten. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, das Fahrzeug vor einer Fahrt nach Italien technisch überprüfen zu lassen.

Auch A10 betroffen

Wer aus der Steiermark weiter Richtung Salzburg fährt, muss ebenfalls mit Einschränkungen rechnen. Auf der Tauern Autobahn (A10) treten am Samstag, 15. August, bei Kuchl und Golling erneut Auf- und Abfahrtssperren in Kraft. Sie gelten für alle Verkehrsteilnehmer und sollen verhindern, dass sich der Verkehr durch die umliegenden Gemeinden schlängelt. Zusätzlich zählen Mautstellen, Tunnelbereiche und Baustellen auf der A10 zu den erwarteten Staupunkten. Auch Brenner-, Inntal-, Karawanken- und Fernpassroute stehen auf der Liste des ÖAMTC.

Stau aus der Luft

Damit sich die Verkehrslage besser einschätzen lässt, ist am Wochenende auch der ADAC-Flugbeobachter im Einsatz – vorausgesetzt, das Wetter bleibt stabil. Aus der Luft sollen die Entwicklungen an den wichtigsten Staupunkten beobachtet werden. Die Flugroute führt über zentrale Autobahnverbindungen in Westösterreich und Bayern. Für Autofahrer in der Steiermark bleibt damit vor allem eines entscheidend: Auf A2 und A9 kann die Rückreisewelle am Wochenende ordentlich ins Rollen kommen.