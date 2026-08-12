L 441 gesperrt: Drei Brücken werden bis November saniert

Zwischen Ilz und Großwilfersdorf ist die L 441 derzeit komplett gesperrt. Bis voraussichtlich 20. November werden dort die Fahrbahn und gleich drei Brücken saniert. Rund eine Million Euro sind dafür vorgesehen.

Betroffen ist ein knapp einen Kilometer langer Abschnitt der Neudorferstraße. Dort werden der Unterbau mit einer Zementstabilisierung und die Fahrbahn mit neuen Asphaltschichten erneuert. Gleichzeitig stehen drei Brücken auf dem Bauplan. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) erklärt: „Auf einer Länge von knapp einem Kilometer werden sowohl der Unterbau mittels Zementstabilisierung als auch die Fahrbahn mittels neuer Asphaltschichten saniert. In den Gesamtkosten von rund einer Million Euro ist auch die Sanierung von drei Brücken, die sich in dem Abschnitt befinden, enthalten“.

Zwei ältere Bauwerke

Begonnen wird mit dem vier Meter langen „Wiesendurchlass“, der 76 Jahre alt ist, sowie mit der sechs Meter langen „Schalkbrücke“. Sie besteht seit 64 Jahren. Bei beiden Bauwerken werden die Abdichtungen und der Fahrbahnbelag erneuert. Außerdem werden Betonschäden an Randbalken, Tragwerk und Widerlagern saniert.

Arbeiten auf der Feistritzbrücke umfangreicher

Deutlich umfangreicher fallen die Arbeiten an der 23 Meter langen und ebenfalls 76 Jahre alten „Feistritzbrücke Kalsdorf“ aus. Dort wird unter anderem der Korrosionsschutz an den Stahlträgern auf der Unterseite des Tragwerks erneuert. Außerdem wird das Tragwerk zu einer semi-integralen Brücke umgebaut, wodurch wartungsanfällige Fugen an den Widerlagern entfallen. Die Randbalken werden vollständig abgetragen und durch fugenlose Ortbetonrandbalken ersetzt, auch die Brückenentwässerung wird erneuert.

Umleitung geregelt

Während der Arbeiten bleibt die L 441 zwischen Ilz und Großwilfersdorf bis voraussichtlich 20. November gesperrt. Die Umleitung führt über die L 403, die B 319 und die B 65. Damit wird der gesperrte Abschnitt großräumig umfahren. Die Zufahrt zur Schalk-Mühle in Ilz ist während der gesamten Bauzeit möglich.