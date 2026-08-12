Knusprige Panier, Kalbfleisch und ein Lieblingswirtshaus: Jetzt ist auch die Steiermark gefragt. Falstaff sucht wieder das beliebteste Wiener Schnitzel Österreichs, doch nicht jedes Schnitzel darf mitmachen.

Falstaff sucht wieder Österreichs beliebtestes Wiener Schnitzel und auch Schnitzel-Fans aus der Steiermark können ihre Favoriten nominieren. Zugelassen sind allerdings nur Lokale, die das Original mit Kalbfleisch servieren.

Falstaff sucht wieder Österreichs beliebtestes Wiener Schnitzel und auch Schnitzel-Fans aus der Steiermark können ihre Favoriten nominieren. Zugelassen sind allerdings nur Lokale, die das Original mit Kalbfleisch servieren.

Ob im Wirtshaus, im Restaurant oder im gemütlichen Beisl: Viele haben ein Lokal, in dem das Wiener Schnitzel besonders gut schmeckt. Genau diese persönlichen Favoriten sucht Falstaff auch heuer wieder in ganz Österreich. Damit sind auch Schnitzel-Fans aus der Steiermark gefragt. Sie können jene Betriebe nominieren, die für sie das beste Wiener Schnitzel servieren.

Nur Kalb zählt

Dabei gibt es allerdings eine klare Voraussetzung: Schnitzel ist für diese Wahl nicht gleich Schnitzel. Berücksichtigt werden ausschließlich Lokale, die ein Original Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch anbieten. Varianten mit anderem Fleisch schaffen es damit nicht in die Auswahl. Falstaff legt bei der Suche ausdrücklich Wert auf die traditionelle Zubereitung des Gerichts.

Eine Woche Zeit

Zunächst läuft die Nominierungsphase eine Woche lang. In diesem Zeitraum können die persönlichen Favoriten genannt werden. Danach kommen jene Betriebe weiter, die besonders häufig vorgeschlagen wurden. Diese Lokale stellen sich anschließend der Abstimmung der Falstaff-Leserschaft. So entscheidet sich schließlich, welches Wiener Schnitzel besonders beliebt ist. Hier kannst du dein Lieblings-Schnitzel-Lokal nominieren: Falstaff-Voting.

Klare Regeln

Für die Abstimmung gelten feste Vorgaben. Jeder Teilnehmer darf einen gelisteten Betrieb einmal innerhalb von 24 Stunden bewerten. Mehrfachabstimmungen sind nicht erlaubt. Auch die teilnehmenden Betriebe dürfen das Ergebnis nicht etwa durch beauftragte Agenturen, technische Hilfsmittel oder verpflichtete Mitarbeiter beeinflussen. Bei Verstößen kann Falstaff Stimmen aus der Wertung nehmen oder einen Betrieb von der Abstimmung ausschließen.