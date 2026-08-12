Steirische Berg- und Naturwacht startet mit neuer Website durch

Wer in der Steiermark Informationen zu Schutzgebieten, Artenschutz oder Ansprechpartnern sucht, soll nun schneller fündig werden. Die Berg- und Naturwacht hat dafür ihren Internetauftritt neu gestaltet.

Die Steiermärkische Berg- und Naturwacht präsentiert sich mit einer neu gestalteten Internetseite. Unter www.bergundnaturwacht.at sollen wichtige Inhalte durch eine übersichtliche Navigation leichter erreichbar sein. Dazu kommen zahlreiche Bilder aus der steirischen Berg- und Naturlandschaft. Laut Berg- und Naturwacht handelt es sich dabei zu 100 Prozent um authentische Aufnahmen. Sie sollen zeigen, wie vielfältig die heimischen Lebensräume sind und warum ihr Schutz wichtig ist.

Mehr Überblick

Mit dem neuen Internetauftritt verfolgt die Organisation drei Ziele: mehr Service, hochwertige Informationen für die Bevölkerung und eine bessere Vernetzung im Naturschutz. Naturinteressierte, Wanderer und Erholungssuchende sollen Hinweise und Wissenswertes über die Aufgaben der Berg- und Naturwacht rascher finden. Dazu zählen Informationen über Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Europaschutzgebiete, geschützte Landschaftsteile und Naturdenkmale. Auch gesetzliche Bestimmungen, aktuelle Projekte, Veranstaltungen und Einsätze werden auf der Seite behandelt.

Natur im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Natur- und Landschaftspflege sowie dem Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten. Geschäftsführerin Helga Rachl erklärt dazu: „Mit unserer neuen Website schaffen wir einen modernen und leicht zugänglichen Informationsraum für alle, die sich für Natur-, Arten- und Umweltschutz interessieren.“ Die Inhalte sollen verständlich aufbereitet sein und das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur stärken. Gleichzeitig will die Berg- und Naturwacht ihre unterschiedlichen Aufgaben sichtbarer machen.

©Steiermärkische Berg- und Naturwacht Geschäftsführerin Helga Rachl und Projektkoordinatorin Elisabeth Werschonig präsentieren den neuen Web-Auftritt der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht.

Kontakte vor Ort

Auf der Internetseite finden sich außerdem Ansprechpartner in den Bezirken und Einsatzstellen sowie Kontaktmöglichkeiten für Interessierte und künftige Mitglieder. Die Berg- und Naturwacht verfügt laut Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer über 133 Einsatzstellen und rund 2.200 ehrenamtliche Helfer. Projektkoordinatorin Elisabeth Werschonig betont den praktischen Nutzen: „Ob Sie Kontaktdaten der Berg- und Naturwacht vor Ort, Vernetzungsmöglichkeiten oder umfassendes Infomaterial suchen, die Website ermöglicht schnelle Infos,“. Abrufbar sind die Informationen am Computer, Smartphone oder Tablet.