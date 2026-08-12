Gesundheitsversorgung in der Steiermark: Lercher macht Druck auf Land und KAGes

Eine veröffentlichte Studie zeigt laut SPÖ erneut Unzufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung in der Steiermark. Landesparteichef Max Lercher fordert deshalb ein Umdenken bei Land, KAGes und ÖGK.

Eine veröffentlichte Studie zeigt laut SPÖ erneut Unzufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung in der Steiermark. Landesparteichef Max Lercher fordert deshalb ein Umdenken bei Land, KAGes und ÖGK.

Eine aktuelle Studie, deren Ergebnisse in „Mein Bezirk“ veröffentlicht wurden, zeigt laut SPÖ Steiermark eine große Unzufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung. Besonders bei Fachärztinnen und Fachärzten gebe es Versorgungslücken. Gleichzeitig steige der Druck auf bestehende Strukturen und das Personal. Für den steirischen SPÖ-Chef Max Lercher ist deshalb klar, dass es Änderungen braucht.

©SPÖ Steiermark SPÖ-Chef Max Lercher fordert ein Umdenken bei der Gesundheitsversorgung in der Steiermark und nimmt Land und KAGes in die Pflicht.

Lercher fordert Kurs

Lercher sieht einen Teil der Probleme auch bei der früheren ÖGK-Reform unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er fordert eine Evaluierung der Reform, wie sie im Regierungsprogramm der Bundesregierung vorgesehen sei, sowie eine Rückabwicklung. Gleichzeitig nimmt er auch die KAGes in die Pflicht. Sie müsse neue Konzepte entwickeln, um Lücken bei Fachärztinnen und Fachärzten zu schließen.

Kritik an Kürzungen

Dabei richtet Lercher deutliche Worte an die Landesregierung: „Die Steirerinnen und Steirer haben ein Recht darauf, dass sie in allen Bezirken eine wohnortnahe und hochwertige medizinische Versorgung vorfinden. Was wir derzeit erleben, ist aber das Gegenteil: Während es an Kassenärztinnen und Kassenärzten fehlt, werden gleichzeitig Einsparungen und Leistungskürzungen beinhart durchgezogen und steirisches Steuergeld dafür ausgegeben, dass der gesetzliche Versorgungsauftrag von der Landesregierung auf andere Bundesländer abgewälzt wird. Das ist der völlig falsche Weg“. Aus Sicht der SPÖ müsse die Versorgung vor Ort Vorrang haben. Kürzungen dürften nicht der erste Schritt sein.

KAGes im Fokus

Stattdessen fordert die steirische Sozialdemokratie, Management und Strukturen in den Chefetagen der KAGes genauer zu prüfen. Hintergrund seien auch zuletzt bekannt gewordene Millionenbeträge für externe Beratung. Die SPÖ verlangt hier mehr Transparenz und will mögliche Einsparungen innerhalb der KAGes heben. Lercher sagt dazu: „Wir müssen über Effizienz reden – aber bitte dort, wo sie tatsächlich einen Vorteil für die Steirerinnen und Steirer bringt: bei Managementstrukturen, Doppelgleisigkeiten und in den Chefetagen. Es kann nicht sein, dass bei der Versorgung gekürzt wird, während gleichzeitig in den oberen Etagen die Transparenz bei Millionenausgaben fehlt“.

Forderung an das Land

Für Lercher zeigt die Studie, dass die Sorgen der Bevölkerung ernst genommen werden müssten. Die SPÖ sei bereit, über Reformen und mehr Effizienz zu sprechen, lehne eine weitere Ausdünnung der Gesundheitsversorgung aber ab. In die Pflicht nimmt Lercher dabei Landeshauptmann Mario Kunasek, Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl und die KAGes. Sie seien aus seiner Sicht gefordert, auf die Situation der Bevölkerung zu reagieren.