Feuer auf 1.700 Metern: Paragleiter entdeckt Waldbrand auf der Planai

Auf der Planai bei Schladming brach am Dienstag ein Waldbrand in steilem Gelände aus. Zwei Polizeihubschrauber brachten Einsatzkräfte zum Feuer und unterstützten die Löscharbeiten aus der Luft.

Kurz vor 14.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand nahe der Planai in Rohrmoos-Untertal (Steiermark) alarmiert. Ein Paragleiter hatte am Seerieszinken in den Schladminger Tauern aufsteigenden Rauch entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Daraufhin machte sich auch ein Polizeihubschrauber auf den Weg. Dessen Besatzung entdeckte tatsächlich offenes Feuer im steilen und absturzgefährdeten Gelände.

Feuer auf 1.700 Metern Seehöhe

Die Brandstelle lag auf rund 1.700 Metern Seehöhe und war nur schwer erreichbar. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer bereits auf eine Fläche von rund 40 Quadratmetern ausgebreitet. Laut Polizei dürfte ein Blitzschlag den Waldbrand ausgelöst haben. Wegen des unwegsamen Geländes war Unterstützung aus der Luft nötig.

©Landesforstdirektion Ondrich | Die Brandstelle lag auf rund 1.700 Metern Seehöhe in steilem Gelände.

Hilfe aus der Luft

Zwei Polizeihubschrauber aus Kärnten und der Steiermark brachten Einsatzkräfte der Feuerwehr Rohrmoos-Untertal sowie des Flugdienstes der Feuerwehr Aigen im Ennstal zur Brandstelle. Auch Kräfte der Bergrettung Schladming wurden eingeflogen. Sie sicherten die Feuerwehrleute im steilen Gelände mit Seilen. Gleichzeitig nahmen die Hubschrauber mit speziellen Löschwasserbehältern, sogenannten „Bambi Buckets“, Wasser aus Wasserstellen im Bereich der Planai auf und unterstützten so die Löscharbeiten aus der Luft.

Brand unter Kontrolle

Feuerwehr, Bergrettung und Polizei standen bis in die Abendstunden im Einsatz. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den Waldbrand unter Kontrolle zu bringen. Der Brandeinsatz ist laut Landespolizeidirektion Steiermark weitgehend abgeschlossen. „Vorsorglich finden nach wie vor Kontrollflüge mittels Drohnen zur Überwachung des ‚Brand aus‘ statt“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 14:52 Uhr aktualisiert