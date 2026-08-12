Brand beim Bahnhof Kapfenberg: E-Auto geht in Flammen auf

Beim Bahnhof Kapfenberg geriet am Mittwoch kurz vor 13 Uhr ein Elektroauto in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch - danach war besondere Vorsicht bei der Fahrzeugbatterie nötig.

Kurz vor 13 Uhr am Mittwoch, dem 12. August, wurde die FF Kapfenberg-Stadt zu einem Fahrzeugbrand beim Bahnhof Kapfenberg alarmiert. Vor Ort stand ein E-Auto in Brand. Die Einsatzkräfte gingen unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor. Das Feuer konnte laut Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Batterie im Fokus

Mit dem Löschen allein war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Bei der Batterie bestand die Möglichkeit, dass das Feuer erneut aufflammt. Deshalb wurde die Firma Koman zur Einsatzstelle angefordert. Sie brachte einen speziellen Container für Elektrofahrzeuge mit. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde in diesem Container untergebracht. Darin konnte es weiter gekühlt und überwacht werden. Anschließend wurde das Elektroauto abtransportiert. Damit sollte ein mögliches Wiederaufflammen der Fahrzeugbatterie verhindert werden.

Einsatz nach 90 Minuten beendet

Insgesamt dauerte der Einsatz rund eineinhalb Stunden. Danach konnten die Arbeiten der Einsatzkräfte abgeschlossen werden. „Nach rund 90 Minuten konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden“, so die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg.