L 229 wird saniert: Lehrlinge greifen Straßenbauern unter die Arme

Wichtiges Bauprojekt in der Südoststeiermark: Die L 229 zwischen Gnas und Straden wird umfassend saniert. Unterstützung bekommen die Straßenbauprofi-Teams dabei von neun engagierten Lehrlingen aus der Region.

Straßenmeister Herbert Pucher (St. Stefan), Partieführer Johann Gingl, Projektleiter der BBL Südoststeiermark Christoph Graßmugg sowie die neun Lehrlinge aus der Region Feldbach (je drei aus Feldbach, Mureck und St. Stefan im Rosental).

Straßenmeister Herbert Pucher (St. Stefan), Partieführer Johann Gingl, Projektleiter der BBL Südoststeiermark Christoph Graßmugg sowie die neun Lehrlinge aus der Region Feldbach (je drei aus Feldbach, Mureck und St. Stefan im Rosental).

Auf der L 229 (Krusdorferstraße), die Gnas mit Straden verbindet, haben die Bagger übernommen: In den kommenden Monaten wird der Verkehrsweg umfassend saniert. Das Besondere an der Baustelle im Bereich Lichtenberg (Gemeinde Gnas): Die Bauarbeiten werden von der „jungen Generation“ des Straßenerhaltungsdienstes (STED) tatkräftig unterstützt. Jeweils drei Lehrlinge der Straßenmeistereien Feldbach, Mureck und St. Stefan im Rosental greifen den erfahrenen Partieführern unter die Arme. „Die neun jungen STED-Mitarbeiter aus der Südoststeiermark werden blockweise eingesetzt und lernen bei diesem Bauvorhaben wichtige Handgriffe für ihre berufliche Zukunft. Die Steiermark ist stolz auf ihren Straßenerhaltungsdienst“, betont Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Das wird auf der L 229 gemacht

Das Bauvorhaben ist in zwei wesentliche Abschnitte unterteilt:

Rutschungssanierung: Wegen talseitiger Rutschungen im Bereich von km 6,283 bis km 6,675 muss die Fahrbahn unter anderem mit Stützrippen und einem völlig neuen Straßenaufbau abgesichert werden.

Wegen talseitiger Rutschungen im Bereich von km 6,283 bis km 6,675 muss die Fahrbahn unter anderem mit Stützrippen und einem völlig neuen Straßenaufbau abgesichert werden. Fahrbahn-Erneuerung & Verbreiterung: Auf einem 825 Meter langen Abschnitt (km 1,500 bis km 2,325) werden Schäden behoben. Die Fahrbahn wird auf sechs Meter verbreitert, die Entwässerung erneuert sowie der Asphalt fräst und zementstabilisiert.

Verkehreinschränkungen bis November

Insgesamt werden 450.000 Euro in das Bauprojekt investiert. Das geplante Bauende ist für den 6. November 2026 vorgesehen. Die Arbeiten werden mit halbseitigen Sperren und wechselweisen Anhaltungen im Baufeld abgewickelt.