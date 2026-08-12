Aus für zwei Profi-Baumärkte in der Steiermark – 44 Beschäftigte betroffen

Im Zuge des laufenden Sanierungsverfahrens von Hellweg wurde die Schließung der Filialen Graz-Raaba und Fürstenfeld beantragt. 44 Beschäftigte sind betroffen.

Der Sanierungsverwalter der HELLWEG Die Profi Baumärkte GmbH hat am heutigen Mittwoch beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Teilbereich-Schließung der beiden steirischen Standorte in Graz-Raaba (Josef-Krainer-Straße 16) und Fürstenfeld (Grazerstraße 26) gestellt. Rund 44 Mitarbeiter in den beiden Märkten wurden heute über das bevorstehende Aus informiert, so in einer aktuellen Aussendung.

Kein Investor für die beiden Standorte

Der Grund für die Schließungsanträge liegt in den laufenden Übernahmeverhandlungen: Zwar befindet man sich mit einem potenziellen Investor in grundsätzlich aussichtsreichen Gesprächen, dieser sieht jedoch nach genauer Prüfung kein positives Fortführungsszenario als Baumarkt für die Standorte Graz-Raaba und Fürstenfeld. Die vorhandenen Warenbestände in den beiden Lagern sollen nun mithilfe eines Verwertungsunternehmens zu Geld gemacht werden.

Hoffnung für Graz-Eggenberg

Gute Nachrichten gibt es zumindest für die restlichen vier österreichischen Märkte – darunter auch die zweite Grazer Filiale in Graz-Eggenberg sowie die Standorte Ried im Innkreis, Straßwalchen und Kirchdorf an der Krems. Hier laufen die Verhandlungen weiter mit dem Ziel, die Standorte geordnet an den Investor zu übergeben.

Der Hintergrund

Über das Vermögen der HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH wurde Ende Juni 2026 ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, nachdem der Mutterkonzern zuvor in Deutschland analoge Verfahren eingeleitet hatte. Zum Zeitpunkt der Eröffnung betrieb das Unternehmen österreichweit sechs Märkte mit insgesamt 165 Mitarbeitern.