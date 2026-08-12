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Bild auf 5min.at zeigt einen Standort von AT&S
AT&S belegt im weltweiten Medien-Ranking aller ATX-Unternehmen den ersten Platz.
Steiermark
12/08/2026
Gratulation
#goodnews

Steirisches Tech-Unternehmen weltweit auf Platz eins

Erfolg für die steirische Wirtschaft: Das Technologieunternehmen AT&S belegt laut einer weltweiten Analyse Platz eins bei der Medienwahrnehmung aller ATX-Konzerne.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
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Das steirische Technologieunternehmen AT&S zählt zu den sichtbarsten und am positivsten wahrgenommenen Unternehmen im österreichischen Leitindex ATX. Laut einer aktuellen Analyse des internationalen Mediaanalyse-Unternehmens pressrelations erzielt AT&S die beste Tonalität aller untersuchten ATX-Betriebe und erobert damit Platz eins bei der weltweiten Medienwahrnehmung. Untersucht wurden Online-Medienberichte aus insgesamt 61 Ländern im ersten Halbjahr 2026, so in einer aktuellen Aussendung.

Getrieben vom Hype rund um Künstliche Intelligenz

Mit mehr als 7.400 Beiträgen und einer potenziellen Reichweite von rund 2,3 Milliarden Kontakten gehörte der steirische Mikroelektronik-Spezialist zu den meistbeachteten Konzernen Österreichs. Haupttreiber für diese internationale Strahlkraft waren der globale Boom rund um Künstliche Intelligenz, die steigende Nachfrage nach High-End-Leiterplatten sowie die Werkserweiterung im malaysischen Kulim und die Aufnahme in den europäischen STOXX Europe 600-Index.

CEO rückt auf Platz 3 vor

Auch für den AT&S-Chef persönlich verlief die Analyse äußerst erfolgreich: CEO Michael Mertin konnte im Ranking der sichtbarsten ATX-Vorstände gleich zehn Plätze gutmachen und rangiert nun auf dem hervorragenden dritten Platz unter Österreichs Top-Managern.

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