Freibad Fürstenfeld wird zur Bühne: Hörspiel-Spaziergang im Wasser

Ein ganz besonderes Sommer-Highlight in Fürstenfeld: Das größte Freibad Europas wird am 15. und 16. August zur Kulisse für ein inszeniertes Hörspiel. Besucher tauchen mit Kopfhörern in die Geschichte der Badekultur ein.

Bereits zum neunten Mal setzt der künstlerische Leiter Günther Pedrotti die Wasser Biennale in Fürstenfeld um. Heuer feiert das Freibad Fürstenfeld sein 60-jähriges Bestehen – und passend dazu entsteht in Kooperation mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark ein außergewöhnliches Kunstprojekt. Das interdisziplinäre Künstlerinnenkollektiv raumarbeiterinnen (Kerstin Reyer und Sophie Netzer) lädt am 15. und 16. August 2026 zu einer inszenierten Hörspiel-Performance mit dem Titel „EIN BAD ZU NEHMEN“ direkt ins Freibad ein.

Ausgestattet mit Kopfhörer und Handtuch

Für das Publikum wird das Freibad zur Bühne: Ausgestattet mit Kopfhörern und Handtuch bewegen sich die Teilnehmer durch das Badeareal. Sie hören historische Materialien, Interviews, Musik und Klangwelten über die Badekultur, während der echte Badebetrieb um sie herum weiterläuft. Inszenierte Auftritte von Performerinnen, Turmspringern und Schwimmern verschmelzen mit dem alltäglichen Trubel am Beckenrand.

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