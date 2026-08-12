Obersteiermark: Zwei Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Auf der Triebener Straße (B114) in der Obersteiermark hat sich am Mittwochnachmittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 45-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Murtal war kurz nach 16:15 Uhr von Thaling in Richtung Katzling unterwegs, als er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Wagens mit polnischem Kennzeichen ansetzte. Dabei dürfte der Mann das entgegenkommende Fahrzeug eines 33-jährigen Murtalers übersehen haben. „In der Folge kam es zu einer wuchtigen Kollision zwischen den beiden Pkw. Dabei wurde das Fahrzeug des 33-Jährigen in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Pkw des 45-Jährigen kam auf dem angrenzenden Radweg zum Stillstand“, schildert die Polizei.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Beide Lenker erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in das LKH Murtal nach Judenburg eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

29 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B114 bis etwa 17:15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen 29 Einsatzkräfte der Feuerwehren Götzendorf und Pöls.