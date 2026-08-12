Schwerer Arbeitsunfall: Steirer (27) geriet in laufenden Heuwender

Bei Heuarbeiten in Ramsau am Dachstein geriet ein 27-Jähriger in einen laufenden Heuwender. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Schladming gebracht.

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Ramsau am Dachstein im Bezirk Liezen hat sich am Mittwochnachmittag ein 27-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 14 Uhr mit einem Traktor samt angehängtem Heuwender auf einem Grundstück im Einsatz.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

„Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 27-Jährige in den laufenden Kreiselwender und erlitt schwere Verletzungen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz wurde der Verletzte in die Klinik Diakonissen Schladming transportiert. Am Einsatzort waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ramsau am Dachstein beteiligt.