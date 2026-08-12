Schwerer Motorradunfall in Leibnitz: Drei Verletzte nach Kreuzungskollision

Auf einer Gemeindestraße im Bezirk Leibnitz sind am Mittwochnachmittag zwei Motorräder kollidiert. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung war kurz vor 16 Uhr auf dem Rauden-Empersdorfweg in Richtung Lokmoarweg unterwegs, als sich zeitgleich ein 47-jähriger Leibnitzer mit seiner 45-jährigen Lebensgefährtin der Kreuzung von Empersdorf kommend näherte.

Schwere Kopfverletzungen

Als der Südsteirer nach rechts in Richtung Edelgrub abbiegen wollte, stießen die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich zusammen, woraufhin alle zu Sturz kamen. Der 64-Jährige zog sich dabei mutmaßlich schwere Kopfverletzungen zu und musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen werden.

Andere Lenker im Universitätsklinikum

Der 47-jährige Lenker sowie seine Mitfahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz ebenfalls in das Grazer Universitätsklinikum gebracht. Neben den Rettungskräften stand die Feuerwehr Empersdorf mit elf Einsatzkräften vor Ort im Einsatz, beide beteiligten Motorräder mussten im Anschluss von der Unfallstelle abgeschleppt werden.