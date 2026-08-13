Kaiserwetter am Donnerstag: Bis zu 31 Grad in der Steiermark

Die Sonnenanbeter in der Steiermark dürfen sich freuen: Der Donnerstag, 13. August 2026, bringt im ganzen Land traumhaftes Sommerwetter. „Ein strahlend blauer Himmel begleitet uns in der Steiermark durch den Donnerstag“, prognostizieren die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Nach kühleren Frühwerten zwischen 10 und 16 Grad klettert das Thermometer rasch nach oben: „Bis zum Nachmittag steigt die Temperatur auf 27 bis 31 Grad mit den höchsten Werten in Tälern der Obersteiermark.“

Traumhafte Bedingungen auf den Bergen

Auch für Wanderungen und Bergtouren herrschen absolut ideale Verhältnisse. Die Meteorologen sprechen von einem „ausgezeichneten Bergwetter“: „In den meisten Gebirgsgruppen ist es den ganzen Tag wolkenlos, nur ganz im Westen zeigen sich einzelne kleine Quellwolken.“ Bei leichtem Wind aus nordwestlicher bis nordöstlicher Richtung bleibt es selbst in höheren Lagen sommerlich mild: „Auch auf den Bergen bleibt es mit Temperaturen in 2.000 Meter bis 16 Grad im Westen und 13 Grad im Osten sehr warm.“