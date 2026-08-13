Lebenshilfe Hartberg sucht Freiwillige: Zeit schenken, Freude bringen

Gemeinsam ins Kino, zum Fußball oder einfach nur spazieren gehen: Um Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am Alltag zu ermöglichen, sucht die Lebenshilfe Hartberg engagierte Freiwillige.

Ein Kinobesuch, ein Spaziergang im Park oder der wöchentliche Einkaufsbummel – was für die meisten Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag gehört, stellt Menschen mit Behinderung oft vor organisatorische Hürden. Um Barrieren abzubauen und mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, sucht die Lebenshilfe Hartberg in St. Johann in der Haide ab sofort helfende Hände. Gesucht werden Freiwillige, die ihre Freizeit teilen und Menschen mit Behinderung bei unterschiedlichsten Aktivitäten begleiten möchten.

Gemeinsam Schranken im Alltag abbauen

Ob Begleitung zu Kultur- und Sportveranstaltungen, gemeinsames Musizieren oder kleine Ausflüge in der Region: Die gemeinsamen Unternehmungen bringen Begegnung, Sicherheit und mehr Selbstständigkeit im Alltag. Zudem profitieren auch die Helfer selbst von wertvollen Erfahrungen und neuen Freundschaften.

Keine Vorkenntnisse notwendig

Für die ehrenamtliche Tätigkeit braucht es keine speziellen Fachkenntnisse – Motivation, Einfühlungsvermögen und etwas Zeit reichen völlig aus. Neben der Begleitung im Freizeitbereich freut sich der Verein auch über Unterstützung bei Veranstaltungen oder in der allgemeinen Vereinsarbeit.

So erreichst du die Lebenshilfe Hartberg

Wer Interesse hat, Zeit zu schenken und sich ehrenamtlich einzubringen, kann sich direkt bei den Ansprechpartnerinnen der Lebenshilfe Hartberg melden: