Alko-Unfall: 17-Jähriger überschlägt sich mit Auto – verletzt

Ein 17-jähriger Autofahrer verlor Mittwochnacht die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Radlpass Straße (B76) ab. Der Wagen überschlug sich und wurde schwer beschädigt.

Gegen 23 Uhr war der 17-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit einem Auto auf der Radlpass Straße (B76) in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Als Beifahrer befanden sich ein gleichaltriger Bursche sowie eine 19-Jährige, beide ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, im Fahrzeug.

Auto kam ins Schleudern

Im Bereich des Johngrabens verlor der 17-Jährige offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Asphaltbelag sowie eine Böschung wurden beschädigt.

Nur leicht verletzt

Der 17-jährige Lenker dürfte bei dem Unfall lediglich Abschürfungen an den Händen und somit leichte Verletzungen erlitten haben. Das Rote Kreuz brachte ihn vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in die Kinderklinik des LKH Graz. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Seine beiden Mitfahrer dürften unverletzt geblieben sein. Die B76 war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt. Für die Fahrzeugbergung und die Reinigung der Fahrbahn standen 22 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schamberg und Frauental an der Laßnitz im Einsatz.