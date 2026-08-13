Teil der insolventen Kilger-Firma: Peterquelle schafft Turnaround

Bei der Peterquelle in Deutsch Goritz geht es nach der Kilger-Insolvenz wieder bergauf: Aufträge und Umsatz sind gestiegen. Für 2026 ist erstmals seit Jahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Reichweite.

Ende April 2026 hat Patrick Sax das Management der Peterquelle übernommen. Seither wurde die Ausrichtung des Mineralwasseranbieters neu aufgestellt. Geplant sind unter anderem eine stärkere Positionierung der Marke, zusätzliche Produkte und neue Märkte. Nach Angaben des Unternehmens zeigte sich bereits kurz darauf eine deutliche Entwicklung: In den drei darauffolgenden Wochen stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent. Auch das Vertrauen der Kunden in die Marke habe sich verstärkt.

©Peterquelle Mineralwasser GmbH & Co KG Geschäftsführer Patrick Sax.

Geld für Flaschen

Eine wichtige Weichenstellung kam auch von der finanzierenden Bank. „Die Bank hat großes Vertrauen in die Marke Peterquelle sowie in das neue Management. Daher wurde das Unternehmen mit zusätzlicher Liquidität ausgestattet, um zeitnah wichtige Betriebsmittel für die Produktion zu besorgen“, erklärt Masseverwalter Pacher. Mit diesen Mitteln investierte die Peterquelle in nachhaltige 1-Liter-Glasflaschen. Dadurch konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben die gestiegene Nachfrage nach Mineralwasser bedienen.

Umsatz legt zu

Unterstützt wurde die Entwicklung auch durch erste Maßnahmen am Markt und die sommerlichen Temperaturen ab der zweiten Junihälfte. In den Monaten Mai, Juni und Juli 2026 verzeichnete die Peterquelle laut Mitteilung eine deutliche Umsatzsteigerung. Gleichzeitig verbesserten sich die Ergebnisse. Für das laufende Jahr gibt es derzeit ein positives Zwischenergebnis. Erstmals seit vielen Jahren sei damit auch ein ausgeglichenes Jahresergebnis für die Peterquelle in Reichweite.

Neue Produkte

Sax will das Sortiment nun weiter ausbauen. Steirerquell, das bereits in ausgewählten Restaurants und zahlreichen Gesundheitsunternehmen angeboten wird, soll künftig auch stärker im Lebensmitteleinzelhandel vertreten sein. „Auf Grundlage der vielen Anfragen von Endkonsumenten an uns, ist es naheliegend künftig auch das Steirerquell-Mineralwasser im Lebensmitteleinzelhandel nachhaltig zu positionieren“, sagt Sax. Zusätzlich ist mit Peterquelle STILL eine Erweiterung des Produktangebots geplant. „Die ersten sensorischen Tests mit Blindverkostungen von Peterquelle STILL verliefen äußerst zufriedenstellend“, so Sax.

©Peterquelle Mineralwasser GmbH & Co KG Das Peterquelle Sortiment.

Änderung steht an

Neben den wirtschaftlichen Plänen zeichnet sich auch bei den Eigentumsverhältnissen eine Änderung ab. Die Peterquelle ist Teil der insolventen Domaines Kilger GmbH & Co KG. Masseverwalter Pacher will in den nächsten Wochen die professionelle Verwertung der Peterquelle Unternehmen einleiten. Sax führt die bisherige Entwicklung vor allem auf die Zusammenarbeit im Unternehmen zurück: „Jede und jeder Einzelne im Team ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolges und macht den Unterschied aus.“