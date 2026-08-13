Mopedunfall: Zwei Jugendliche (15, 17) vom Moped geschleudert

In der Nacht auf Donnerstag, 13. August 2026, waren die beiden Jugendlichen mit einem Moped in Sonnberg unterwegs. Gegen 1.10 Uhr fuhren sie auf der Gemeindestraße talwärts in Richtung Stanz im Mürztal. Gelenkt wurde das Moped von einer 17-Jährigen. Ihre 15-jährige Mitfahrerin saß ebenfalls auf dem Fahrzeug. Während der Fahrt geriet das Moped aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern. Die 17-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug. Es kam zum Sturz. Beide Mädchen wurden dabei vom Moped geschleudert.

Mitfahrerin hilft

Die 17-jährige Lenkerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ihre 15-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Trotz ihrer eigenen Verletzungen wählte die 15-Jährige unmittelbar nach dem Sturz den Notruf. Dadurch wurden die Rettungskräfte verständigt. An der Unfallstelle wurden beide Jugendlichen zunächst medizinisch versorgt. Danach brachte der Rettungsdienst die beiden Verletzten ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark. Sie wurden zum Standort Leoben gebracht. Die 17-Jährige kam mit schweren, die 15-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.