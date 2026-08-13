Schwangere Steirerin trotz Kündigungsschutz einfach abgemeldet

Fünf Jahre arbeitete eine Steirerin in einer Tierarztpraxis. Nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft wurde sie laut AK von der Sozialversicherung abgemeldet. Vor Gericht bekam sie schließlich Recht.

Fünf Jahre lang war die Leobnerin als Bürokraft in einer Tierarztpraxis beschäftigt. Dann gab sie bekannt, dass sie schwanger ist. Laut Arbeiterkammer Steiermark wurde sie danach mehrfach aufgefordert, einer einvernehmlichen Auflösung ihres Dienstverhältnisses zuzustimmen. Die Leobnerin lehnte das ab. Als Begründung habe ihre Chefin angegeben, selbst schwanger zu sein und die Praxis schließen zu wollen.

Praxis blieb offen

Zu dieser Schließung kam es laut Arbeiterkammer jedoch nicht. Die Tierarztpraxis blieb geöffnet und auch die anderen Beschäftigten behielten ihre Arbeitsplätze. Anders erging es der schwangeren Leobnerin: Sie wurde von der Sozialversicherung abgemeldet. Dabei bestand für sie laut Arbeiterkammer ein Kündigungs- und Entlassungsschutz für Schwangere. Für die AK war klar: „Das geht nicht“.

Fall landet vor Gericht

Die Arbeiterkammer ging daraufhin für die Steirerin vor Gericht. „Wir gingen für die Steirerin vor Gericht!“, heißt es von der AK Steiermark. Im Verfahren brachte die Arbeitgeberin laut Arbeiterkammer unterschiedliche Gründe für das Ende des Dienstverhältnisses vor. Zunächst sei von einer früheren mündlichen Kündigung die Rede gewesen, später von einer angeblichen einvernehmlichen Auflösung. Beides konnte laut AK nicht ausreichend belegt werden.

Zweimal Recht bekommen

Die Leobnerin bekam schließlich Recht und das laut Arbeiterkammer in zwei Gerichtsinstanzen. Damit gilt ihr Dienstverhältnis als aufrecht. Für die Steirerin hat das auch finanzielle Folgen: Sie erhält eine Nachzahlung ihres Entgelts. Durch das aufrechte Dienstverhältnis bekommt sie laut Arbeiterkammer außerdem ein höheres Wochen- und Kinderbetreuungsgeld.