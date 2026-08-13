Nach Umbau: Einziger Supermarkt in Studenzen eröffnet neu

In Studenzen hat am Donnerstag der einzige Lebensmittelmarkt im Ort nach einem Komplettumbau wieder eröffnet. Auf 800 Quadratmetern warten nun ein neuer Frischebereich, moderne Technik und zusätzliche Services.

Seit Donnerstag, 13. August 2026, können die Menschen in Studenzen wieder bei SPAR Legenstein einkaufen. Werner Legenstein hat den Supermarkt gemeinsam mit seiner Familie und seinem Team nach weniger als zwei Monaten Umbauzeit neu eröffnet. Innen und außen wurde das Geschäft komplett umgebaut. Die Verkaufsfläche umfasst weiterhin 800 Quadratmeter. Gleich beim Eingang befindet sich nun ein großzügiger Frische-Marktplatz mit Obst und Gemüse. Auch die Feinkost mit Wurstwaren, Frischfleisch, Käse und Brot wurde neu gestaltet.

©SPAR / Werner Krug Der SPAR-Supermarkt von Werner Legenstein in Studenzen wurde außen und innen komplett modernisiert.

Neue Technik

Mit dem Umbau wurde auch technisch einiges verändert. Digitale Preisetiketten ermöglichen es, Preise und Aktionen zentral zu aktualisieren und sollen den Mitarbeitenden zusätzliche Wege ersparen. Beleuchtet wird der Markt mit LED-Technik. Auf dem Dach wurde außerdem eine Photovoltaikanlage errichtet, die Strom für das Geschäft erzeugt. Neu ist auch eine Leergutrückgabestation, die von außen erreichbar ist. Werner Legenstein sagt dazu: „So ein modernes und komfortables Lebensmittelgeschäft hat es in Studenzen noch nie gegeben. Besonders praktisch ist die neu gebaute Leergutrückgabestation, die von außen erreichbar ist.“

Seit 1995 im Ort

Der SPAR-Standort in Studenzen besteht bereits seit 1995. Seit mehr als 24 Jahren wird er von Werner Legenstein geführt. Gemeinsam mit einer Trafik sowie einem Kaffeehaus mit Pizzeria bildet der Supermarkt das Nahversorgungszentrum im Ortskern. Für Kundinnen und Kunden stehen 94 Pkw-Parkplätze zur Verfügung. Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark und südliches Burgenland, bezeichnet den Markt als „Herzstück des Nahversorgungszentrums in der Ortsmitte von Studenzen“.

©SPAR / Werner Krug Das Team von SPAR Legenstein.

Service bleibt

Auch nach dem Umbau bleibt der Markt mit örtlichen Vereinen und regionalen Institutionen verbunden. Bei Werner Legenstein kann weiterhin ein Kühlanhänger für Partys und Feste ausgeliehen werden. Zudem ist es möglich, Ware auf Kommission zu beziehen. Geöffnet ist der SPAR Legenstein von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 19 Uhr. Am Samstag ist der Markt von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet.