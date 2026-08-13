Endgültiges Aus für Koralm-Kraftwerk – Grüne sehen jetzt Handlungsbedarf

Das geplante Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm ist endgültig vom Tisch. Die steirischen Grünen sehen darin einen Erfolg für den Naturschutz und erhöhen nun den Druck auf die Landesregierung.

Das Aus für das Koralm-Projekt beendet einen jahrelangen Streit. Für die Grünen ist die Entscheidung aber zugleich der Anlass, erneut eine klare Speicherstrategie für die gesamte Steiermark zu fordern.

Das Aus für das Koralm-Projekt beendet einen jahrelangen Streit. Für die Grünen ist die Entscheidung aber zugleich der Anlass, erneut eine klare Speicherstrategie für die gesamte Steiermark zu fordern.

Das endgültige Aus für das geplante Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm sorgt bei den steirischen Grünen für Zustimmung. Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl spricht von einem wichtigen Erfolg für den Naturschutz. Gleichzeitig sieht sie darin einen Auftrag an die Energiepolitik des Landes. Für Krautwaschl zeigt die Entscheidung, dass große Projekte sorgfältig und naturverträglich geplant werden müssen.

©Grüne Sandra Krautwaschl fordert nach dem Aus für das Koralm-Projekt eine klare Speicherstrategie für die Steiermark.

Kritik an Planung

„Dieses Urteil schafft endlich Klarheit. Gerade bei großen Eingriffen in die Natur braucht es von Anfang an sorgfältige, fachlich belastbare und naturverträgliche Planungen. Die Energiewende gelingt nicht mit schlecht vorbereiteten Großprojekten, sondern mit guten Lösungen am richtigen Ort“, sagt Krautwaschl. Für die Grünen ist damit aber nicht nur die Diskussion um das konkrete Projekt auf der Koralm entscheidend. Der jahrelange Streit zeige aus ihrer Sicht auch, dass der Steiermark eine umfassende Strategie für Energiespeicher fehlt. Genau dafür hat die Partei bereits mehrfach Vorstöße unternommen.

Grüne fordern Plan

Der jüngste Antrag der Grünen wurde am 27. Februar 2026 eingebracht. Darin forderten Sandra Krautwaschl, Lambert Schönleitner und Veronika Nitsche die Landesregierung auf, eine umfassende Speicherstrategie vorzulegen. Berücksichtigt werden sollten dabei unter anderem Versorgungssicherheit, Leistbarkeit, Wirtschaftlichkeit sowie Natur- und Klimaziele. Der Antrag wurde laut den vorliegenden Unterlagen von FPÖ und ÖVP abgelehnt.

Entscheidung als Weckruf

Nach dem Aus für das Koralm-Projekt erneuert Krautwaschl diese Forderung. „Wir wollen gute Speicherprojekte voranbringen. Dafür braucht es endlich einen klaren Plan, damit Projekte dort umgesetzt werden, wo es für unsere Versorgung Sinn macht, wirtschaftlich tragfähig und naturverträglich ist. Die VwGH-Entscheidung sollte für die Landesregierung jetzt ein Weckruf sein.“ Damit verbinden die Grünen die Entscheidung rund um die Koralm mit ihrer bereits länger erhobenen Forderung nach einer steirischen Speicherstrategie.