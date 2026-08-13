„Vom Tier zu dir“: Steirische Autorin veröffentlicht neues Buch

Was können wir vom Adler oder Wolf für unser eigenes Leben lernen? Die steirische Autorin Veronika Engelmann veröffentlicht ihr neues Buch „VOM TIER ZU DIR“ und verbindet Naturwissen mit persönlicher Entfaltung.

In Zeiten digitaler Dauerberieselung setzt die steirische Autorin Veronika Engelmann (Weiz) einen bewussten Gegenpol: Mit ihrem neuen Buch „VOM TIER ZU DIR – Tierische Wegweiser für dein erfülltes Leben“ schlägt sie eine Brücke von der zeitlosen Weisheit der Natur direkt in die eigene Lebensrealität. Das Tierreich dient dabei als inspirierender Spiegel für Alltag und Persönlichkeit.

25 Tierarten als Impulsgeber

Vom weitsichtigen Adler, der zu neuen Perspektiven einlädt, bis hin zum Wolf, der an den eigenen Urinstinkt erinnert: In 25 Kapiteln schöpft das Werk aus den Verhaltensweisen heimischer sowie exotischer Tiere. Veronika Engelmann übersetzt diese natürlichen Überlebens- und Lebensstrategien in konkrete Impulse für den eigenen Alltag. Jedes Kapitel ist als interaktiver Begleiter gestaltet. Dank fundierter Reflexionsfragen, handgezeichneter Illustrationen und bewusst gelassenem Freiraum für eigene Notizen lädt das Buch dazu ein, mitzuwirken und die eigene Lebensreise aktiv zu gestalten.