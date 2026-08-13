Traktor stürzt 25 Meter über Hang – Lenker verletzt

Ein Traktor ist bei Arbeiten rund 25 Meter über einen Hang abgestürzt. Der Fahrer wurde dabei am Fuß verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Traktorunfall in der Südsteiermark ist am Mittwoch ein Mann verletzt worden. Das Fahrzeug geriet während Arbeiten ins Rutschen und stürzte rund 25 Meter über einen Hang ab.

Schwerer Traktorunfall: Fahrzeug stürzt über Hang

Die Freiwillige Feuerwehr Arnfels wurde am 12. August gegen 13.38 Uhr zu dem Unfall alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich bei dem verunglückten Fahrzeug um einen Steyr 15. Beim Absturz wurde der Fuß des Fahrers vom Traktor überrollt. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung aufgenommen. Da sich die Unfallstelle unmittelbar an der Löschbereichsgrenze zwischen Arnfels und Oberhaag befand, übernahm die Feuerwehr Arnfels in Abstimmung mit dem Kommandanten der Feuerwehr Oberhaag den Einsatz.

Für die Bergung des Traktors kamen die Seilwinde des Tanklöschfahrzeuges sowie jene eines privaten Traktors eines Feuerwehrmitglieds zum Einsatz. Weil eine unbestimmte Menge an Betriebsmitteln ausgelaufen war, musste anschließend kontaminiertes Erdmaterial abgetragen und fachgerecht entsorgt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Arnfels stand mit drei Fahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften im Einsatz.