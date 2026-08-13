16 Knochenbrüche: Weststeirer attackierte Frau mit Stuhl

Ein 42-jähriger Weststeirer steht am Donnerstag in Graz vor Gericht. Er soll seine damalige Mitbewohnerin mit einem Holzstuhl attackiert und ihr 16 Knochenbrüche zugefügt haben.

Ein 42-jähriger Weststeirer muss sich am Donnerstag vor einem Grazer Geschworenengericht verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im November 2025 in Voitsberg mit einem Holzstuhl auf seine damalige Mitbewohnerin eingeschlagen und sie schwer verletzt zu haben.

Frau erlitt 16 Knochenbrüche

Der Vorfall ereignete sich am 13. November 2025 in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Voitsberg. Nach einem Streit soll der 42-Jährige mehrfach mit einem Stuhl auf die Frau eingeschlagen haben. Sie erlitt dabei insgesamt 16 Knochenbrüche und verlor das Bewusstsein. Nachdem die Schwerverletzte wieder zu sich gekommen war, konnte sie sich ins Stiegenhaus retten. Eine Nachbarin verständigte daraufhin Hilfe. Die Polizei traf den 42-Jährigen später schlafend auf einem Sofa an. Laut den Angaben im Prozess stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Vor Gericht schilderte der Weststeirer laut Medienberichten, vor dem Vorfall Bier getrunken und zusätzlich Benzodiazepine eingenommen zu haben. An weite Teile des Geschehens könne er sich deshalb nicht erinnern. Er gab jedoch an, dass ihn die Frau zuvor in seinem Zimmer bedrängt und über seine Kinder gesprochen habe. Der 42-Jährige erklärte zudem, dass es auch zuvor gegenseitige Gewalt gegeben habe. Eine Tötungsabsicht bestritt er ausdrücklich.

Urteil wird heute noch erwartet

Die mittlerweile 54-jährige Frau wurde ohne Anwesenheit des Angeklagten befragt. Sie leidet nach wie vor unter den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Aufgrund ihrer damaligen Alkoholisierung konnte auch sie den Beginn der Auseinandersetzung nicht mehr genau rekonstruieren. Sie berichtete jedoch, bewusstlos gewesen zu sein und anschließend zur Wohnungstür gekrochen zu sein, um zu fliehen. Ein psychiatrischer Sachverständiger diagnostizierte beim Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung. Das Urteil der Geschworenen wird noch am Donnerstagabend erwartet. Es gilt die Unschuldsvermutung.