Von Luxus-Käse bis Discokugel: „Crazy Cheese“-Inventar wird versteigert

Nach der Insolvenz von „Crazy Cheese“ kommen nun mehr als 660 Positionen unter den Hammer. Neben Luxus-Käse werden auch Gastro-Ausstattung und kuriose Deko versteigert.

Nach der Insolvenz rund um „Crazy Cheese“ kommen am Firmensitz in Hart bei Graz zahlreiche Gegenstände und Waren unter den Hammer. Mehr als 660 Positionen – von Käselaiben über Gastro-Ausstattung bis hin zu ausgefallener Dekoration – werden im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigert. Das Auktionshaus Aurena übernimmt die Versteigerung

Crazy-Cheese Versteigerung: Luxus-Käse, Gastro-Ausstattung und Co.

Im Juli 2026 wurde für die Crazy Cheese Manufacture Holding GmbH sowie die MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH beim Landesgericht Graz Insolvenz angemeldet. Nun werden die verbliebenen Waren sowie Teile der Geschäfts- und Gastronomieausstattung verwertet. Unter den angebotenen Gegenständen befindet sich auch die auffällige Einrichtung der in Gold und Schwarz gestalteten Firmenzentrale in Hart bei Graz. Interessierte können etwa auf Champagnergläser, Luster, eine Discokugel oder einen handgefertigten Champagnersäbel bieten. Auch zahlreiche Werbeartikel der Marke werden versteigert. Dazu zählen unter anderem Sonnenbrillen, T-Shirts, Kochschürzen und Bluetooth-Lautsprecher im „Crazy Cheese“-Design. Ebenso werden farbenfrohe Deko-Käselaibe angeboten.

Käselaibe ab 20 Euro Rufpreis

Neben der Einrichtung kommt auch echter Käse aus dem Kühlraum des Verkaufslokals unter den Hammer. Die rund zehn Kilogramm schweren Laibe starten laut Aussendung mit Rufpreisen zwischen 20 und 25 Euro. Zum Vergleich: Für 100 Gramm des Käses wurden zuvor teilweise schon 20 Euro und mehr verlangt. Zum Angebot gehören außerdem Käseglocken, Schneidbretter und Käsereiben sowie professionelle Geräte für die Gastronomie. Versteigert werden unter anderem Aufschnitt- und Vakuumiermaschinen, Waagen sowie Büro- und IT-Ausstattung. Auch Teile des Ladenbaus wie Bar, Stehtische und Barhocker stehen zum Verkauf. Für Sammler finden sich darüber hinaus einige „Star Wars“-Stücke in der umfangreichen Auktion. Gründer Roland Ludomirska bezeichnet das Ende in der Aussendung als emotionalen Abschied. Sechs Jahre lang habe er von Hart bei Graz aus seinen Käse versendet. Nun sei „Crazy Cheese Geschichte“, so Ludomirska. Hier geht es zu der Auktion.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.08.2026 um 15:56 Uhr aktualisiert