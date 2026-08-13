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/ ©FF Bad Waltersdorf
Das Bild auf 5min.at zeigt ein verunfalltes Auto auf der A2.
Die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf wurde per Sirenenalarm zum Einsatz gerufen.
Bad Waltersdorf
13/08/2026
Feuerwehreinsatz

Unfall auf der A2: Auto kracht gegen Leitplanke, Insassen verletzt

Ein Lenker verlor am Donnerstag auf der A2 die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen die Leitplanke. Die Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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Am Donnerstagvormittag, 13. August, ist es auf der A2, Bereich Bad Waltersdorf, in Fahrtrichtung Wien zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf wurde per Sirenenalarm zum Einsatz gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die Leitplanke. Durch den Aufprall wurde laut Feuerwehr das Vorderrad aus der Aufhängung gerissen. Das beschädigte Fahrzeug kam erst nach mehreren hundert Metern auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Unfall auf A2: Insassen verletzt

Die Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr sicherte währenddessen die Unfallstelle ab, baute einen zweifachen Brandschutz auf und band ausgelaufene Betriebsmittel. Neben der Feuerwehr Bad Waltersdorf standen das Rote Kreuz, die Polizei und die Asfinag im Einsatz. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Feuerwehr wieder ins Rüsthaus einrücken.

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