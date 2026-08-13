Hitze und Trockenheit: Steirische Obstbauern bangen um Ernte

Die steirischen Obstbauern starten unter schwierigen Bedingungen in die Apfelernte. Rekordhitze und extreme Trockenheit haben den Kulturen stark zugesetzt. Erwartet werden heuer rund 90.000 Tonnen Äpfel – damit fällt die Ernte um etwa 35 Prozent geringer aus als im Vorjahr. 2025 waren noch 138.000 Tonnen eingebracht worden.

Hitze und Trockenheit sorgen für Ernteverluste

Während viele Betriebe die Spätfröste Ende April noch mithilfe von Frostberegnung abwehren konnten, bereitet nun vor allem die anhaltende Trockenheit Probleme. Im Juli und August wurden laut Landwirtschaftskammer Temperaturen von mehr als 35 Grad und deutlich zu geringe Niederschlagsmengen verzeichnet. Auf seichten und sandigen Böden blieben Äpfel bereits im Juli im Wachstum zurück. Teilweise kommt es mittlerweile zu Hitzeschäden an den Früchten und sogar zum Absterben von Bäumen. Die Äpfel dürften deshalb heuer generell kleiner ausfallen. Gleichzeitig seien sie aufgrund der vielen Sonnenstunden besonders aromatisch und reich an Inhaltsstoffen. Trotz der geringeren Erntemenge könne die Versorgung in Österreich gesichert werden.

Obstbauern kämpfen mit schwieriger Lage

Für die heimischen Betriebe reiht sich die aktuelle Saison in mehrere schwierige Jahre ein. In den vergangenen zehn Jahren konnten aufgrund von Spätfrösten, Trockenheit und anderen Wetterextremen lediglich vier Normalernten erzielt werden. Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger warnt, die heurige Dürre bringe viele Obstbauern wirtschaftlich an ihre Grenzen. Eine immer wichtigere Rolle spielt daher die Bewässerung. Derzeit können rund 30 Prozent der steirischen Apfelkulturen sowohl frostberegnet als auch bewässert werden. Speicherbecken helfen dabei doppelt: Im Frühjahr können sie zum Schutz der Blüten vor Frost eingesetzt werden, im Sommer zur Bewässerung bei Trockenheit.

©LK Steiermark/Christof Hütter | Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer richtet eindringlichen Apell an Bevölkerung heimische Äpfel zu essen ©LK Steiermark/Christof Hütter | Obstbauern an Existenzgrenze – Branche agiert offensiv bei Klimawandelanpassung: Agrarlandesrätin Simone Schmiedtabuer, Präsident Andreas Steinegger und Obstbau-Obmann Manfred Kohlfürst ©LK Steiermark/Christof Hütter | Familie Singer schützt Ernte durch Frostberegnung und Bewässerung.

Förderung soll fortgesetzt werden

Das Land Steiermark fördert seit 2024 Bewässerungsprojekte mit 65 Prozent der Kosten. Laut Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer haben seither knapp 200 Betriebe insgesamt mehr als acht Millionen Euro in neue Beregnungssysteme investiert. Die Förderung soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Die Bedeutung des steirischen Obstbaus ist groß: Knapp 900 Produzenten bauen auf rund 4.600 Hektar Äpfel an. 76 Prozent der gesamten österreichischen Apfelanbaufläche befinden sich in der Steiermark. Mehr als 3.000 Arbeitsplätze hängen laut Aussendung direkt oder indirekt mit der Branche zusammen.