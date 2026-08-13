300 Quadratmeter in Flammen: Feuerwehren bekämpfen Waldbrand

Ein Wald- und Wiesenbrand hat am Donnerstag in Sachendorf 36 Feuerwehrleute gefordert. Dank des raschen Löscheinsatzes konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Am Donnerstagabend mussten mehrere Feuerwehren zu einem Wald- und Wiesenbrand in Sachendorf ausrücken. Auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern war gegen 17 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Löschangriff von zwei Seiten

Die Feuerwehren Sachendorf, Spielberg und Flatschach rückten zum Brand aus und starteten nach ihrem Eintreffen einen Löschangriff von zwei Seiten. Ziel war es, die Flammen möglichst schnell einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Insgesamt standen 36 Feuerwehrleute im Einsatz. Durch den massiven Löscheinsatz gelang es den Einsatzkräften, ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Suche nach Glutnestern

Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war, gruben die Feuerwehrleute den betroffenen Bereich mit Krampen und Schaufeln um. Dadurch sollten mögliche Glutnester aufgespürt werden. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte das Gelände mit Wärmebildkameras. Nach rund einer Stunde konnten die Löscharbeiten abgeschlossen und der Einsatz beendet werden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.