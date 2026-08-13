Unfall auf Supermarkt-Parkplatz: Vier Autos beschädigt

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Kobenz kam es am Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein Autofahrer kollidierte aus noch unbekannter Ursache mit vier geparkten Fahrzeugen.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Kobenz (Murtal) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit vier abgestellten Fahrzeugen.

Unfall auf Parkplatz: Vier parkende Fahrzeuge beschädigt

Der Unfall ereignete sich am 13. August gegen 15.45 Uhr. Wenige Minuten nach dem Zusammenstoß trafen die Feuerwehren Kobenz und Knittelfeld sowie Polizei und Rotes Kreuz am Einsatzort ein. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den Lenker, während die Feuerwehr mit den Aufräum- und Bergearbeiten begann. Insgesamt standen 22 Feuerwehrleute im Einsatz. Nach rund zwei Stunden waren die Arbeiten auf dem Parkplatz abgeschlossen. Warum der Lenker mit den vier geparkten Autos kollidierte, ist derzeit nicht bekannt.