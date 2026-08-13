Möbel, Maschinen und Fahrzeuge: Jetzt wird das ADA-Inventar versteigert

Nach der Insolvenz der ADA Möbelfabrik wird der Standort in Anger bei Weiz geräumt. Rund 6.000 Positionen, von Möbeln über Maschinen bis zu Fahrzeugen, kommen unter den Hammer.

Die Marke ADA steht seit Jahrzehnten für österreichische Qualitätsmöbel, am Standort im steirischen Anger verweist sogar eine eigene Ortstafel auf die Möbelfabrik. Im März 2026 musste das Traditionsunternehmen ADA Möbelfabrik GmbH jedoch Insolvenz anmelden, ein Sanierungsverfahren wurde eröffnet, 5 Minuten berichtete. Im Auftrag des Insolvenzverwalters wird nun allerdings die gesamte Ausstattung des Standorts versteigert, wie es in einer Aussendung des Auktionshauses AURENA heißt. Zum Inventar zählen Betten, Polstermöbel und Matratzen genauso wie Maschinen und Anlagen der Möbelproduktion, Produktionsmaterial sowie die Büroausstattung und einige Fahrzeuge.

Rund 6.000 Positionen unter dem Hammer

Versteigert wird voraussichtlich in vier Auktionen, ein Umfang von rund 6.000 Positionen wird vom beauftragten Auktionshaus AURENA erwartet. Bis Mitte September müssen die Schauräume sowie die riesigen Produktions- und Lagerflächen in Anger geräumt sein. Gebote sind bereits möglich, die ersten Zuschläge erfolgen am 24. August 2026 ab 8:00 Uhr. Die Bandbreite an Versteigerungsobjekten ist groß und beginnt bei hochwertigen Möbeln wie Boxspringbetten, Sitzmöbeln, Esstischen und Nachtkästchen sowie dutzenden Teppichen. Hinzu kommen Matratzen in verschiedensten Größen und Härtegraden, unzählige Lattenroste sowie hunderte Bezüge für Matratzen und Matratzentopper.

©Lex Karelly/AURENA ©Lex Karelly/AURENA ©Lex Karelly/AURENA ©Lex Karelly/AURENA

Von der CNC-Maschine bis zum Schaumstofflogo

Die gesamten Produktionsanlagen des Standorts im Bezirk Weiz werden ebenfalls versteigert, von der Tischlerei und Polsterei über die Lackiererei und die Näherei, mit beispielsweise CNC-Holzbearbeitungsmaschinen, Absaugwänden oder Industrienähmaschinen. Schaumstoffblöcke und -platten, Matratzenfederkerne sowie diverse Möbelkomponenten kommen ebenso unter den Hammer wie das professionelle Fotostudio des Möbelherstellers. Sogar ADA-Schaumstofflogos und Werbeständer können als Erinnerung an die Möbelfabrik ersteigert werden.

Zuschläge ab 24. August

Durchgeführt wird die Versteigerung vom Auktionshaus AURENA. Gebote sind bereits möglich, die ersten Zuschläge erfolgen ab 24. August 2026 für den ersten Teil an Ware und Ausstattung, zwei weitere Auktionen folgen in Kürze. Nach einmaliger Registrierung kann jeder mitbieten. Alle Details zu den Zuschlagsterminen, Besichtigungsmöglichkeiten und Abholterminen findest du hier.