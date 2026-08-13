Große Suchaktion: Taucher, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Große Suchaktion in Tillmitsch: Mehrere Feuerwehren unterstützen derzeit die Polizei. Auch 20 Feuerwehrtaucher, Boote, die Wasserrettung und eine Drohne sind im Einsatz.

In Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) läuft am Donnerstag eine größere Suchaktion. Mehrere Feuerwehren unterstützen dabei die Polizei. Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die gesuchte Person im Wasser befindet, sind auch zahlreiche Feuerwehrtaucher im Einsatz.

Suchaktion: 20 Feuerwehrtaucher im Einsatz

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Tillmitsch beteiligen sich vier Tauchstaffeln aus mehreren Bereichen an der Suche. Insgesamt stehen 20 Feuerwehrtaucher bereit. Zusätzlich kommen mehrere Feuerwehrboote und Zillen zum Einsatz. Auch die Wasserrettung beteiligt sich an den Suchmaßnahmen. „Aktuell ist ungewiss, ob sich die gesuchte Person im Wasser befindet“, heißt es. Aus der Luft wird die Aktion durch eine Feuerwehrdrohne unterstützt.

©Freiwillige Feuerwehr Tillmitsch

Suche läuft weiter

Die beteiligten Einsatzkräfte arbeiten bei der Suche eng mit der Polizei und den weiteren Einsatzorganisationen zusammen. Ob sich die gesuchte Person tatsächlich im Wasser befindet, ist derzeit noch unklar. Die Suchaktion ist aktuell noch im Gange. Nähere Details sind noch nicht bekannt.