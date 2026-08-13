Grazer Lukas (30) sucht im TV seinen Traummann

Der Grazer Lukas sucht im TV nach der großen Liebe. Bei „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ hofft der 30-Jährige auf einen humorvollen Mann - und endlich wieder Schmetterlinge im Bauch.

Ein Grazer wagt sich auf die Suche nach der großen Liebe: Der 30-jährige Soziologe Lukas ist am Montag, dem 17. August, in der ORF-Sendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zu sehen.

Ein Grazer wagt sich auf die Suche nach der großen Liebe: Der 30-jährige Soziologe Lukas ist am Montag, dem 17. August, in der ORF-Sendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zu sehen.

Ein Grazer wagt sich auf die Suche nach der großen Liebe: Der 30-jährige Soziologe Lukas ist am Montag, dem 17. August, in der ORF-Sendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zu sehen. In der sechsten Folge der Jubiläumsstaffel möchte er einen Mann kennenlernen, mit dem es auch langfristig funktionieren könnte.

Aus Spaß wurde Ernst: Jetzt sucht Lukas im TV nach der großen Liebe

Mit der Sendung verbindet Lukas persönliche Erinnerungen. Schon als Kind schaute er „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ gemeinsam mit seiner Großmutter. Später scherzte er mit seiner besten Freundin, dass er sich anmelden werde, falls er mit 30 noch Single sei. Nun ist er tatsächlich 30 – passend zur 30. Staffel der Sendung. Für den Grazer ist das ein Wink des Schicksals. „Jetzt bin ich 30 und es ist die 30. Staffel. Ich weiß nicht, was das sonst sein soll, außer Schicksal“, sagt der Grazer lachend.

So sollte sein Traummann sein

Sein Traummann sollte zwischen 25 und 35 Jahre alt sein und idealerweise aus der Steiermark kommen. Eine größere Entfernung schließt Lukas aber nicht grundsätzlich aus. Der 30-Jährige hatte bereits einige Beziehungen, die an der Distanz scheiterten. Für die Zukunft wünscht er sich eine monogame Partnerschaft, in der Vertrauen, Humor und gegenseitige Wertschätzung an erster Stelle stehen: „Man soll gut miteinander reden können und zueinanderstehen.“ Heiraten kann er sich durchaus vorstellen, Kinder sind für ihn hingegen kein Muss.

Musik ist seine große Leidenschaft

Eine besondere Leidenschaft des Steirers ist die Musik. In seinem TV-Porträt zeigt Lukas sowohl sein Gesangs- als auch sein Saxofon-Talent. Neben einem Partner sucht der Grazer derzeit auch einen Chor – und hofft augenzwinkernd, über die Sendung vielleicht gleich bei beiden Suchen Erfolg zu haben. Die Folge mit Lukas wird am Montag, dem 17. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt und ist bereits 24 Stunden zuvor auf ORF ON verfügbar.