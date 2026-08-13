Gleitschirmpilot stürzte mehrere Meter in die Tiefe: Mann schwer verletzt

Donnerstagmittag, 13. August 2026, stürzte ein 55-jähriger deutscher Gleitschirmpilot kurz nach dem Start vom Hauser Kaibling ab und verletzte sich dabei schwer.

In Haus im Ennstal (Bezirk Liezen) kam es heute zu einem Gleitschirmabsturz. Gegen 14.40 Uhr geriet ein Mann unmittelbar nach dem Start mit seinem Gleitschirm in Turbulenzen. In der Folge stürzte er aus einer Höhe von etwa 15 Metern auf die Piste und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte der Bergrettung Haus wurde er vom Notarzthubschrauber Christophorus 99 in das DKH Schladming eingeliefert.