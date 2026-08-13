Steiermark-Wetter: Hier wird es am Freitag am wärmsten

Viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen bestimmen auch am Freitag das Wetter in der Steiermark. Bei bis zu 32 Grad bleibt es im ganzen Land trocken.

Am Freitag setzt sich das sonnige Sommerwetter in der Steiermark fort. Über weite Strecken zeigt sich der Himmel sogar wolkenlos. Lediglich im Bergland können sich am Nachmittag einige Quellwolken bilden. Regen ist aber nicht zu erwarten.

Bis zu 32 Grad am Freitag

In den Morgenstunden ist es zunächst noch vergleichsweise frisch. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad, im Raum Graz werden bereits rund 16 Grad erwartet. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen kräftig an. Die Höchstwerte erreichen zwischen 28 und 32 Grad. Am heißesten wird es laut GeoSphere voraussichtlich im Ennstal. Dazu bleibt die Luft sehr trocken. Der Wind weht überwiegend nur schwach aus Südost. Etwas windiger kann es im Mariazeller Land werden, wo mäßiger Wind erwartet wird. Insgesamt steht damit ein weiterer sonniger und trockener Sommertag bevor.