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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Motorrad
Die Frau wurde von den Einsatzkräften gerettet, stabilisiert und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in das LKH Judenburg gebracht.
Judenburg
13/08/2026
Sturz

Rettungseinsatz: Motorradlenkerin (23) bei Unfall verletzt

Donnerstagabend, 13. August 2026, kam eine 23-jährige Motorradlenkerin aus dem Bezirk Murtal zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Gegen 19.50 Uhr kam die 23-jährige Motorradlenkerin in Judenburg (Bezirk Murtal) in einer scharfen Linkskurve ohne Fremdeinwirkung rechts von der Fahrbahn ab. Sie stürzte in eine neben der Fahrbahn befindliche Mulde im Bereich eines Wasserdurchlasses und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Frau wurde von den Einsatzkräften gerettet, stabilisiert und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in das LKH Judenburg gebracht. Während des Einsatzes kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Verkehrsregelung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Judenburg übernommen.

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