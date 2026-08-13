Rettungseinsatz: Motorradlenkerin (23) bei Unfall verletzt

Gegen 19.50 Uhr kam die 23-jährige Motorradlenkerin in Judenburg (Bezirk Murtal) in einer scharfen Linkskurve ohne Fremdeinwirkung rechts von der Fahrbahn ab. Sie stürzte in eine neben der Fahrbahn befindliche Mulde im Bereich eines Wasserdurchlasses und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Frau wurde von den Einsatzkräften gerettet, stabilisiert und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in das LKH Judenburg gebracht. Während des Einsatzes kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Verkehrsregelung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Judenburg übernommen.