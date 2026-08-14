Brand in Leobener Mehrparteienhaus: 30 Bewohner evakuiert

Rauchgeruch führte die Einsatzkräfte am Donnerstagabend zu einem Mehrparteienhaus in Leoben. 30 Personen wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

In einem Mehrparteienhaus in Leoben brach am Donnerstagabend ein Feuer aus. 30 Personen mussten vorsorglich ins Freie, verletzt wurde niemand.

In einem Mehrparteienhaus in Leoben brach am Donnerstagabend ein Feuer aus. 30 Personen mussten vorsorglich ins Freie, verletzt wurde niemand.

Gegen 18.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag, 13. August, wegen wahrgenommenen Rauchgeruchs alarmiert. In einem Mehrparteienhaus in Leoben war ein Brand ausgebrochen. Nach dem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte jene Wohnung ausfindig machen, in der das Feuer entstanden war. Die Freiwilligen Feuerwehren begannen daraufhin sofort mit der Brandbekämpfung.

30 Personen evakuiert

Parallel zum Löscheinsatz wurden insgesamt 30 Personen aus dem Mehrparteienhaus gebracht. Damit sollte eine mögliche Gefährdung durch das Feuer und die Rauchentwicklung ausgeschlossen werden. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt | 30 Personen mussten bei dem Wohnungsbrand in Leoben vorsorglich evakuiert werden.

Ursache wird geprüft

Nachdem die Feuerwehr „Brand aus“ gemeldet hatte, begannen die Ermittlungen zur Brandursache. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein Defekt an einer elektrischen WC-Anlage das Feuer ausgelöst haben. Eine endgültige Ursache steht damit noch nicht fest. Um 20.35 Uhr konnten die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

40 Feuerwehrleute vor Ort

Neben der Polizei standen die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Göss, Leoben-Stadt, Donawitz und Niklasdorf im Einsatz. Insgesamt waren zehn Feuerwehrfahrzeuge und 40 Kräfte vor Ort. Das Österreichische Rote Kreuz rückte mit sieben Einsatzfahrzeugen und 15 Kräften sowie einem Notarzt und einem KIT-Team aus. Trotz des großen Einsatzes gab es keine Verletzten.