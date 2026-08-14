Tax Freedom Day 2026: Österreicher arbeiten bis 16. August für Abgaben

Der Tax Freedom Day fällt heuer auf den 16. August - einen Tag früher als 2025. Junge Wirtschaft und Junge Industrie Steiermark sehen darin aber noch keine spürbare Entlastung und fordern Reformen.

Bis zum 16. August arbeiten die Österreicherinnen und Österreicher 2026 statistisch gesehen für Steuern und Abgaben. Erst danach ist jener Punkt erreicht, ab dem Beschäftigte rechnerisch für sich selbst arbeiten. Das Hayek Institut setzt den Tax Freedom Day beim Median-Vollzeitgehalt heuer auf den 16. August. Die Gesamtbelastung liegt laut Berechnung bei 62,12 Prozent der Arbeitskosten. Damit fällt der Tag zwar um einen Tag früher aus als im Vorjahr, bleibt aber erneut im August.

Seit 18 Jahren August

Für Christian Wipfler, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark, ist diese Verschiebung zu wenig. „Der Tax Freedom Day fällt seit 18 Jahren in den August und lag zuletzt 1976 in der ersten Jahreshälfte. Heuer ist er zwar um einen Tag früher als im Vorjahr, doch das ist für den Wirtschaftsstandort Österreich nicht ausreichend, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.“ Betriebe bräuchten aus seiner Sicht mehr Spielraum für Wachstum, Neuerungen und Arbeitsplätze. Auch Hella Riedl-Rabensteiner, Vorsitzende der Jungen Industrie Steiermark, sieht Handlungsbedarf. „Jahrestage wie der Tax Freedom Day oder der Pension Overshoot Day zeigen uns eindrücklich, dass wir auf der Stelle treten. Wir vermissen Reformwillen und Umsatzkraft in den wichtigen Zukunftsthemen.“

44.857 Euro an Staat

Wie sich die Belastung zusammensetzt, zeigt eine Berechnung des Hayek Instituts. Ein monatliches Mediangehalt von 3.977 Euro brutto verursacht demnach jährliche Arbeitskosten von 72.206 Euro. Nach Lohnsteuer, Sozialversicherung, Lohnnebenkosten, Umsatzsteuer, Verbrauchsabgaben und zugerechneten Unternehmensabgaben bleiben 27.349 Euro. Rund 44.857 Euro fließen laut Berechnung rechnerisch an den Staat. Martin Gundinger, Ökonom am Hayek Institut, sagt dazu: „Ein Staat, der fast zwei Drittel der Arbeitskosten einzieht und dennoch Rekorddefizite schreibt, hat kein Einnahmenproblem. Er hat ein strukturelles Ausgabenproblem, und mit jedem Jahr, in dem man sich den notwendigen Umbrüchen verweigert, verschlimmert sich die Situation“.

Eigener Stichtag

Neu ist heuer auch eine Möglichkeit, die persönliche Belastung selbst zu berechnen. Auf deine-abgaben.at können Beschäftigte ihre Arbeitskosten, ihre individuelle Abgabenlast und ihr persönliches Steuerstopp-Datum abrufen. Junge Wirtschaft und Junge Industrie Steiermark fordern zugleich Reformen beim Pensionssystem. Wegen der demografischen Entwicklung und der steigenden Lebenserwartung müsse dessen Finanzierung langfristig auch für junge Menschen abgesichert werden. „Ein um einen Tag früherer Tax Freedom Day ist kein Grund zum Feiern. Was Österreich braucht, sind spürbare Entlastungen, mehr Leistungsanreize und umfassende Strukturreformen. Nur so können wir unseren Wohlstand sichern und die Zukunftschancen der nächsten Generation verbessern“, halten Wipfler und Riedl-Rabensteiner abschließend fest.