Alpine Notlage am Grimming: Wanderer per Tau gerettet

Am Südgrat des Grimming geriet ein Wanderer am Donnerstagvormittag in eine alpine Notlage. Der Mann blieb unverletzt, konnte seinen Weg aber weder vorwärts noch zurück fortsetzen.

Der Wanderer befand sich am Donnerstagvormittag, dem 13. August, am Südgrat des Grimming, als er nicht mehr weiterkam. Er steckte in einer misslichen Lage fest. Verletzt war der Mann nicht. Aus eigener Kraft konnte er seine Tour allerdings nicht fortsetzen. Daraufhin machte sich ein Trupp der Bergrettung zu Fuß auf den Weg. Die Einsatzkräfte begaben sich in Richtung Einstieg des Südgrats. Gleichzeitig wurde Unterstützung aus der Luft angefordert. Der Polizeihubschrauber Libelle Steiermark rückte zum Grimming aus.

Libelle erkundete die Lage

Die Besatzung des Polizeihubschraubers erkundete zunächst die Situation am Berg. Anschließend konnte der Wanderer aus seiner Lage befreit werden. Die Rettung erfolgte mit einem Tau. Nach der Rettung flog die Libelle Steiermark den unverletzten Wanderer ins Tal. Dort wurde er zu einem Zwischenlandeplatz gebracht. Damit war der Einsatz am Grimming-Südgrat beendet.